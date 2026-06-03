La Justicia neerlandesa rechaza frenar los conciertos de Kanye West y expulsar al rapero

La Haya, 3 jun (EFE).- Un tribunal de Ámsterdam rechazó este miércoles la solicitud urgente del Consejo Judío Central de Países Bajos (CJO) para expulsar al rapero estadounidense Kanye West de Países Bajos, al considerar que no hay indicios de que su presencia represente una amenaza para el orden público, lo que permitirá sus conciertos este fin de semana.

El tribunal desestimó una petición de medidas cautelares con la que el CJO pretendía que el artista fuera tratado como si hubiera sido declarado persona non grata o estuviera sujeto a una prohibición de entrada en el espacio Schengen, una medida que habría permitido impedir su estancia en territorio neerlandés e incluso proceder a su expulsión inmediata de Países Bajos.

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El municipio de Arnhem, que acogerá dos conciertos los días 6 y 8 de junio, había concedido la semana pasada los permisos necesarios para ambas actuaciones tras evaluar cuestiones como el orden público, seguridad, protección contra incendios y gestión del tráfico.

En su resolución, el tribunal recordó hoy que la evaluación sobre una posible amenaza para el orden público corresponde en primer lugar al Gobierno y que el Ministerio de Asilo y Migración ya concluyó, tras una evaluación elaborada por el Coordinador Nacional para la Seguridad y la Lucha contra el Terrorismo (NCTV), que no existían motivos para impedir la entrada del artista.

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La corte destacó que todas las partes coinciden en que las declaraciones antisemitas de Kanye West son "reprobables" y que el antisemitismo no tiene cabida en la sociedad neerlandesa, pero consideró que la preocupación expresada por el CJO se refiere a un riesgo abstracto y no a una amenaza concreta e inmediata sobre la que ha de pronunciarse en un procedimiento urgente de carácter cautelar.

Tras conocer la decisión, el Consejo Judío Central expresó su decepción y criticó tanto al Gobierno como a las autoridades locales por no haber utilizado las herramientas legales disponibles para impedir los conciertos del rapero, que llegó ayer a Ámsterdam.

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Una amplia mayoría del Parlamento también se mostró en mayo en contra de la llegada del músico al país y reclamó impedir sus actuaciones.

El ministro neerlandés de Asilo y Migración, Bart van den Brink, aseguró que condena "por supuesto y de forma muy firme" las declaraciones del artista, "pero en este momento no hay indicios de que eso constituya una razón para impedirle la entrada" a Países Bajos, señaló.

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Kanye West, de 48 años, ha protagonizado en los últimos años varias polémicas por declaraciones antisemitas difundidas en redes sociales y por el contenido de algunas de sus canciones, entre ellas un tema titulado 'Heil Hitler', al mismo tiempo que comercializó camisetas con esvásticas y llegó a definirse públicamente como nazi.

Más tarde, aseguró que sus acciones fueron consecuencia de una crisis de salud mental y episodios bipolares, y pidió perdón públicamente.

Pero esto no ha evitado consecuencias en su gira en distintos países europeos, incluido en Polonia, Francia, Suiza, y el Reino Unido, que le ha prohibido la entrada. EFE