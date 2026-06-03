La UE ultima el arranque de las negociaciones formales de adhesión con Ucrania, tras levantar Hungría su veto

La Unión Europea se dispone a iniciar las negociaciones formales de adhesión con Ucrania y Moldavia este mismo mes de junio, probablemente coincidiendo con la reunión de ministros de Exteriores de la UE el próximo 15 de junio en Luxemburgo, después de que el nuevo Gobierno húngaro haya retirado el veto que el anterior Ejecutivo de Viktor Orbán mantuvo durante dos años a este proceso.

"Esto marca un hito significativo en su camino de integración europea y envía un mensaje contundente de unidad y determinación de la UE", ha destacado la presidencia de turno del Consejo de la UE, que este semestre ejerce Chipre, en un comunicado para anunciar el desbloqueo del proceso.

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De este modo, la presidencia chipriota informa de que inicia la preparación para "la apertura formal del clúster número uno de las negociaciones de adhesión" con Ucrania y Moldavia, en referencia al primer bloque del reformas que se aborda en el proceso de adhesión.

El primer clúster se refiere a los "fundamentos básicos" y aborda cuestiones clave como el funcionamiento de las instituciones democráticas en el país candidato, reformas de la administración pública, el poder judicial y los Derechos Fundamentales.

Es el primer bloque de capítulos de negociación que se abre en todo proceso de entrada al club comunitario, pero por ser reformas fundamentales es también el último en cerrarse, según recuerdan fuentes europeas consultadas por Europa Press.

La decisión de dar este paso llega tras una discusión a nivel de embajadores de los Veintisiete este miércoles en Bruselas, que ha permitido constatar que el nuevo Gobierno húngaro no mantiene el veto a iniciar el proceso formal.

El primer ministro húngaro, Péter Magyar, de hecho, ya avanzó la semana pasada en una rueda de prensa en Bruselas acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que apostaba por abrir un nuevo capítulo en las relaciones con Kiev y que las conversaciones para resolver diferencias bilaterales sobre los derechos de la minoría húngara en Ucrania estaban avanzadas.

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Aún quedan días de trabajo técnico para poder finalizar formalmente la "posición común" de los Estados miembro que permita abrir el primer clúster, pero se da por hecho que podrá ser adoptada a lo largo de la próxima semana.

Si se cumple ese calendario, podrán tener lugar las conferencias intergubernamentales de la UE con Ucrania y con Moldavia, respectivamente, ya el próximo 15 de junio, coincidiendo con la reunión de ministros de Exteriores de la UE que tendrá lugar en Luxemburgo.

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El bloqueo durante dos años llevó a Bruselas y Kiev a iniciar hace tiempo las conversaciones de manera informal para trabajar a nivel técnico en muchos de los capítulos, con el objetivo de que una vez que pudieran abrirse estuvieran ya muy avanzados.