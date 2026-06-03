El apoyo a los derechos LGTBIQ+ en EE.UU. retrocede a niveles previos a Trump

Nueva York, 3 jun (EFE).- El apoyo a los derechos de las personas LGTBIQ+ retrocede en Estados Unidos a niveles cercanos a los registrados antes de que el presidente Donald Trump llegara a la Casa Blanca por primera vez, según se desprende del último sondeo anual publicado por la encuestadora Gallup este miércoles.

Un 65 % de los estadounidenses considera que el matrimonio entre personas del mismo sexo es válido, seis puntos porcentuales menos que entre 2022 y 2023, cuando se alcanzó el máximo. Así lo recoge la encuesta anual de Gallup sobre valores y creencias, realizada entre el 1 y el 17 de mayo de 2026.

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El dato se aproxima al anotado en el año 2017, cuando Trump fue investido presidente para su primer mandato.

Esta tendencia también se refleja cuando la encuestadora pregunta sobre si la relaciones homosexuales son "moralmente aceptables": un 62 % está de acuerdo, nueve puntos menos que en 2022.

Solo un 38 % de los encuestados acepta el cambio de género, ocho puntos menos que hace cinco años, cuando Gallup empezó a plantear esta pregunta.

Este retroceso se escenifica sobre todo entre los estadounidenses registrados como republicanos. Entre estos, un 35 % considera moralmente aceptable las relaciones de personas del mismo sexo. En 2022 lo hacía un 56 %.

Los votantes demócratas son los que más respaldan a la comunidad: un 81 % ve con buenos ojos las parejas gais y lésbicas. Aun así, el apoyo entre los liberales disminuye cinco puntos porcentuales respecto al año pasado. Un 64 % de los votantes independientes está a favor de estas relaciones.

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Un 5 % de los republicanos considera aceptable que una persona haga una transición de género, frente a un 42 % de los independientes y un 60 % de los demócratas. En 2021, el 22 % de los conservadores estaba a favor.

Probablemente este retroceso se haya visto acelerado desde la campaña presidencial de 2024 en la que Trump convirtió a las personas trans en una especie de diana.

Tras su llegada a la Casa Blanca en enero de 2025, el mandatario ha impulsado iniciativas contra las personas LGTBIQ+, pero sobre todo, contra la comunidad trans.

Eliminó el reconocimiento legal de las personas no binarias al establecer que en EE.UU. solo existen "dos sexos", retiró los pasaportes con género 'X', prohibió a mujeres trans competir en deportes femeninos y excluyó a las personas trans de las Fuerzas Armadas.

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Una de las últimas polémicas del Gobierno de Trump fue quitar la bandera LGTBIQ+ del Monumento Nacional Stonewall, en honor a los disturbios de 1969 que dieron origen al Día del Orgullo, aunque meses después la reinstaló. EFE