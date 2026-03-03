Crónica del España - Islandia: 3-0

El ingreso de Edna Imade al inicio del segundo tiempo resultó determinante para consolidar la ventaja de la selección española, ya que su presencia ofensiva terminó reflejándose en el marcador y en la dinámica del juego ante Islandia. Según informó el medio original, el conjunto dirigido por Sonia Bermúdez debutó en las eliminatorias mundialistas con una victoria de 3-0 en el Estadio SkyFi Castalia, en Castellón de la Plana, imponiéndose de forma clara a la selección nórdica y sumando sus primeros tres puntos en el Grupo A3 rumbo al Mundial femenino de Brasil.

De acuerdo con el medio, el inicio del encuentro presentó a Clàudia Pina y Vicky López ubicadas por las bandas, generando rápidamente las primeras ocasiones de peligro para la portería defendida por Cecilía Rúnarsdóttir. Los primeros minutos se caracterizaron por una presión constante del equipo local, que obligó a la arquera islandesa a intervenir en varias oportunidades. Vicky López protagonizó las primeras jugadas ofensivas, primero con un pase al que Inma Gabarro no logró llegar y posteriormente con un disparo de pierna zurda que acabó en saque de esquina.

El medio detalló que Laia Codina y Ona Batlle también buscaron el gol en los minutos iniciales, aunque sin éxito frente a la solvencia de Rúnarsdóttir bajo los tres palos, quien bloqueó varios remates y logró neutralizar otra llegada de Vicky López tras un centro de Pina desde la izquierda. Los intentos de Gabarro de cara al gol tampoco produjeron el ansiado 1-0, pese a un cabezazo alto en el minuto 14 y una jugada de triangulación de Patri Guijarro con pase filtrado a Vicky López, que terminó con un intento de Alexia Putellas sobre el travesaño.

La presión del equipo español no disminuyó, y el medio consignó que otra oportunidad relevante llegó con un centro de Vicky López por la banda derecha, que Laia Codina remató al lateral de la red. Islandia apenas tuvo una llegada en el primer tiempo, con un taconazo de Sandra Jessen en el área, que no preocupó a la portera Adriana Nanclares. Fuera de ese intento, la selección visitante resultó inofensiva en los primeros 45 minutos.

La insistencia de la selección local finalmente dio resultado cerca del final del primer tiempo, según publicó el medio original. Un fuerte choque entre Sveindís Jane Jónsdóttir y Olga Carmona dejó a ambas jugadoras tendidas en el césped, situación que la árbitra albanesa Emanuela Rusta resolvió aplicando la ley de la ventaja. En ese momento, Clàudia Pina controló el balón fuera del área y lanzó un potente disparo de derecha, que se coló en el arco islandés para inaugurar el marcador y establecer el 1-0.

Previo al descanso, Alexia Putellas sufrió una caída y mostró molestias en el hombro izquierdo, lo que generó preocupación en el banquillo español. Tras el entretiempo, el conjunto dirigido por Bermúdez realizó su primer ajuste táctico al sustituir a su delantera centro: Edna Imade ingresó en reemplazo de Gabarro.

Tal como reportó el medio, Imade aportó energía renovada en ataque. En el minuto 50 avisó con un primer intento al arco, aunque el gol no llegó en esa jugada. Luego, Clàudia Pina continuó buscando ampliar la diferencia y reclamó penalti en una acción dentro del área al rematar en el minuto 52. Poco después, la propia Pina convirtió su doblete tras una acción individual: Mariona Caldentey sirvió un pase largo, Pina lo controló, superó a las defensoras Gudrún Arnardóttir y Glódís Viggósdóttir y envió el balón al ángulo. Así se estableció el 2-0 a favor del conjunto local.

El medio también informó que, tras el segundo tanto, el cuerpo técnico español gestionó cambios destinados a reservar a sus futbolistas con más minutos en las piernas, lo que alteró el ritmo del encuentro. Aun así, la portera islandesa Rúnarsdóttir continuó interviniendo para evitar más goles, como en el minuto 71 ante Putellas y en el minuto 73 frente a Vicky López.

La tercera diana de España no tardó en llegar. Según consignó el medio original, en el minuto 76 Clàudia Pina cedió el balón al costado derecho a Ona Batlle, quien logró liberar espacio y centró al área. Imade, bien posicionada entre las defensoras islandesas, conectó de cabeza para marcar su primer gol con la selección y sentenciar el 3-0 definitivo.

El equipo dirigido por Thorsteinn Halldorsson no logró inquietar a la portera Nanclares salvo en los minutos finales, cuando un cabezazo de una jugadora islandesa se estrelló en el palo gracias al desvío oportuno de la guardameta española. Antes de ese intento, Athenea del Castillo generó otra ocasión ofensiva para el equipo local, aunque sin aumentar la diferencia.

En lo relativo al arbitraje, Emanuela Rusta mostró dos tarjetas amarillas a jugadoras del equipo islandés: Jónsdóttir en el minuto 40 y Hermannsdóttir en el 60. El medio describió que el dominio de España fue claro durante la mayor parte del encuentro, mientras que Islandia solo pudo responder con algún intento esporádico y poca presencia ofensiva.

La alineación inicial seleccionada por Sonia Bermúdez incluyó a Nanclares en portería; Batlle, Méndez, Codina y Carmona en defensa; Caldentey, Guijarro y Putellas en el centro del campo, acompañadas por Vicky López, Pina y Gabarro en el ataque. Las variantes fueron estratégicas, buscando equilibrio entre el control del partido y el descanso de titulares clave. En Islandia, Rúnarsdóttir estuvo en la portería, con Arnardóttir, Viggósdóttir, Sigurdardóttir y Heidarsdóttir en defensa; Hermannsdóttir, Vilhjálmsdóttir y Antonsdóttir en la medular, y Eiríksdóttir, Jónsdóttir y Jessen en la ofensiva.

Tal como detalló el medio, el resultado final del partido fue de 3-0 a favor de España, con goles de Clàudia Pina en los minutos 39 y 54, e Imade en el 76. Con este triunfo, la selección española femenina inicia su camino en las eliminatorias del Campeonato del Mundo de Brasil sumando sus primeros tres puntos y ratificando su favoritismo en el grupo desde el comienzo de la competencia.