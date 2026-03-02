Yihad Islámica confirma la muerte del jefe de su brazo armado en Líbano tras un nuevo ataque de Israel

Las Brigadas al Quds indicaron que el líder Adam Adnan al Ozman murió tras un operativo de las fuerzas armadas israelíes en una zona ubicada a las afueras del sur de la capital libanesa, Beirut. Según difundió el comunicado de esta organización, brazo armado de Yihad Islámica en Líbano, el ataque sucedió durante la mañana del lunes y tenía como objetivo las posiciones de la milicia en dicho sector. De acuerdo con la información publicada por la agrupación, el fallecimiento está directamente vinculado al ataque ejecutado por el Ejército de Israel en esa área.

El medio destacó que las Brigadas al Quds remarcaron en su nota oficial que Adam Adnan al Ozman ejercía un alto cargo dentro de la estructura armada de Yihad Islámica en territorio libanés. Tal como consignó el comunicado recogido por la prensa, se describió el hecho señalando que el líder perdió la vida “en una agresión sionista que tenía como objetivo los suburbios del sur de Beirut y que se produjo este lunes por la mañana”. Esta circunstancia representa una nueva escalada en la tensión entre Israel y los grupos armados palestinos con presencia en Líbano.

Por el lado israelí, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la realización de una “acción selectiva dirigida contra otro terrorista de alto rango en Beirut”, según recogieron diversos medios internacionales. Hasta el momento, la comunicación oficial del Ejército israelí evitó revelar detalles adicionales sobre la operación o la identidad plena del objetivo, limitándose a declarar que la operación tuvo como blanco a un responsable relevante de actividades hostiles.

Según informó el medio, la relación entre Israel y las facciones armadas en la región ha experimentado un incremento de los enfrentamientos en las últimas semanas, con intercambios de ataques en la frontera entre Israel y Líbano y el aumento de las operaciones puntuales en diversas áreas del país vecino. La muerte de Adam Adnan al Ozman suma un nuevo episodio al escenario de confrontación abierta que involucra a milicias respaldadas por diferentes actores en el contexto de los conflictos de Oriente Medio.

Varias fuentes recogidas por la prensa internacional reportaron que la acción militar israelí en Beirut marca una ampliación del espectro de operaciones fuera de los territorios palestinos, coincidiendo con el señalamiento repetido desde Israel hacia la existencia de redes de apoyo y estructuras logísticas de los grupos armados en Líbano, en especial de Yihad Islámica y otras organizaciones afines a la causa palestina.

El comunicado emitido por las Brigadas al Quds insistió en presentar la ofensiva como una agresión por parte de Israel contra posiciones de la resistencia en suelo libanés, subrayando el carácter de alto mando del militante muerto. El medio resaltó que no se informaron de momento bajas adicionales ni detalles sobre los métodos empleados en la operación, aunque el contexto hace suponer el uso de armamento de precisión.

El ataque atribuido a Israel intensificó las tensiones en la zona sur de Beirut, históricamente asociada a la presencia de movimientos armados y grupos aliados a la causa palestina. Las respuestas de los diferentes actores involucrados se han centrado tanto en la denuncia del operativo como en la reafirmación de sus posiciones respecto al conflicto.

De acuerdo con la información difundida por distintos medios, el suceso representa un nuevo capítulo en la estrategia israelí de ataques preventivos y selectivos contra altos dirigentes de grupos considerados hostiles, estrategia que se ha mantenido en operaciones anteriores tanto en Gaza como en Siria y, en menor medida, en Líbano.

La confirmación pública de la muerte de Al Ozman por parte de las propias Brigadas al Quds reforzó la simbología del ataque dentro del entorno de la organización, mientras que la ausencia de detalles oficiales desde Israel mantiene abiertas las especulaciones sobre el alcance y las motivaciones exactas del operativo.

Con este nuevo enfrentamiento, el conflicto entre Israel y milicias palestinas que actúan desde Líbano registra un nuevo nivel de confrontación directa, en particular en áreas urbanas y en zonas que albergan a cuadros de alto rango de operaciones militares. Según destacaron los partes oficiales, la situación sigue en curso y no se descartan nuevas acciones en el corto plazo, en tanto las partes involucradas evalúan el impacto de la operación y preparan posibles respuestas o réplicas.