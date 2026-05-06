Vincent Kompany: "Las decisiones arbitrales no pueden decidir el resultado"

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, lamentó decisiones arbitrales que marcaron las semifinales contra el París Saint-Germain este miércoles, un billete a la final de Champions que estuvo en "detalles" en el Allianz Arena.

"Como equipo, siempre hay que asumir la responsabilidad, ganes o pierdas. Tenemos una opinión completamente diferente [sobre las decisiones de mano]. La segunda amarilla, al parecer Konrad Laimer, creen que tocó el balón con la mano, pero no veo ninguna imagen que lo demuestre. Quizás exista, pero yo no la vi. Vi a dos equipos iguales luchar con todas sus fuerzas. Estas decisiones arbitrales no pueden decidir el resultado", dijo en rueda de prensa.

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El técnico del Bayern confió en que esas decisiones vengan de cara la próxima temporada, sin añadir presión a lo difícil que es ganar la máxima competición continental. "Siempre lo he sentido [que pueden ganar la Champions League]. Lo sentí este año. Soy una persona racional. El Bayern la ha ganado seis veces", afirmó.

"Llevan unos 60 o 70 años así que incluso los mejores equipos, aparte del Real Madrid, suelen ganarla una vez cada 10 años. No voy a añadir más presión a mis hombros, sé lo difícil que es. Podría haber sido este año. Quizás el año que viene esos detalles jueguen a nuestro favor", añadió.

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Kompany, que también recordó que salieron perjudicados en la ida, apuntó que sus jugadores terminaron "frustrados" ante la falta de justicia "en los momentos clave". "He visto muchos partidos del PSG y nunca han tenido que jugar como hoy. Hemos interrumpido su juego y llegamos en buenas posiciones, donde nos ha faltado un remate más limpio", añadió un Kompany que dijo tener "la capacidad de no estar decepcionado por mucho tiempo". "Ya estoy bastante motivado para la próxima temporada y para el próximo partido", terminó.