Denuncian asesinato de joven periodista de un medio local en el noroeste de Colombia

Bogotá, 6 may (EFE).- La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció este miércoles que el periodista colombiano Mateo Pérez Rueda, director de la revista local El Confidente, fue asesinado mientras hacía trabajos de reportería en el municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia (noroeste).

"Pérez Rueda, quien estaba desaparecido desde ayer, se encontraba realizando trabajos de reportería en la zona", expresó la FLIP en un breve comunicado en X, donde publicó una fotografía del joven, quien también era estudiante de ciencia política de la Universidad Nacional de Colombia.

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Según las redes sociales de Rueda, el joven se dedicaba a escribir para ese medio digital sobre accidentes locales y conflicto armado en los alrededores de Yarumal.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre la muerte del joven periodista.

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Esta semana un juez condenó a 43 años y seis meses de cárcel a un hombre por el asesinato del periodista de la emisora Sonora Estéreo Mardonio Mejía Mendoza, perpetrado el 24 de enero de 2024 en el departamento caribeño de Sucre.

En ese caso, la Fiscalía informó que Ledinwint Yesith Díaz Mercado, el condenado, atacó a tiros por la espalda al periodista en su vivienda, que también servía como sede de su trabajo. EFE

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