CSIF exige en el 8M delegados sindicales en Igualdad y refuerzo de protocolos contra el acoso sexual en administraciones

El sindicato CSIF advirtió que, durante el año 2025, ocho de cada diez de las excedencias solicitadas para el cuidado de menores o familiares correspondieron a mujeres, lo que evidencia que la mayor parte de la responsabilidad de cuidados continúa recayendo sobre ellas en el ámbito familiar. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo, el sindicato ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar en la equidad real y de reforzar las medidas frente a desigualdades y violencias que afectan a las trabajadoras. Según informó la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la organización ha reclamado, como eje principal de sus reivindicaciones, la creación de delegados sindicales especializados en Igualdad en cada centro de trabajo, así como el fortalecimiento de los protocolos de prevención contra el acoso sexual en las administraciones públicas.

De acuerdo con lo publicado por CSIF bajo el lema “Por una igualdad real. De las leyes a los hechos”, el sindicato enfatiza que los derechos ya reconocidos en la normativa deben convertirse en avances efectivos en el día a día y no quedarse en meras declaraciones legales. El sindicato subrayó: “La igualdad de mañana se construye hoy”, y defendió la necesidad de seguir trabajando en cuestiones aún pendientes relacionadas con la equidad laboral y social. Entre las áreas donde observa mayores retos, CSIF identificó la brecha salarial de género, el acceso a la conciliación con corresponsabilidad y la persistencia de la violencia contra las mujeres como problemáticas sin resolver.

En lo referente a salarios, el sindicato denunció que la diferencia de remuneración entre mujeres y hombres en España se mantiene en torno al 20%, señalando esta cifra como reflejo de una discriminación constante en el mercado laboral. Además, CSIF lamentó que incluso dentro del sector público, donde la igualdad debería ser una referencia para el resto de la sociedad, el salario medio recibido por las mujeres es un 10% inferior al de sus compañeros varones. Según detalló el sindicato, las trabajadoras afrontan más contratos de carácter temporal o a tiempo parcial, presentan tasas más elevadas de desempleo y conforman la mayoría de personas consideradas inactivas en el mercado laboral.

CSIF ha insistido, según detalló el propio sindicato, en que la conciliación familiar continúa produciéndose en condiciones desiguales, impactando directamente en las oportunidades profesionales de las mujeres. A través de los datos más recientes, el sindicato subraya que la desproporción en la solicitud de excedencias revela que las cargas familiares todavía recaen masivamente sobre ellas, lo que limita su desarrollo en el ámbito laboral y contribuye al mantenimiento de la brecha salarial. La organización exige políticas de conciliación que no conlleven sacrificios profesionales ni económicos para las trabajadoras.

En relación con la violencia de género, el sindicato enfatizó que constituye una de las manifestaciones más extremas de la desigualdad entre hombres y mujeres. Según consignó CSIF, el inicio de este año resultó el peor de la década, con la cifra de una mujer asesinada cada cinco días. El sindicato remarcó que no se alcanzará la igualdad real mientras las mujeres continúen viviendo bajo amenazas o sufran ataques y violencia debido a su género.

Entre las propuestas concretas, CSIF pidió que se establezca en cada centro de trabajo, tanto en administraciones públicas como en empresas privadas, la figura del delegado sindical especializado en Igualdad y contra la violencia de género. Esta figura sería clave para prevenir, acompañar y ofrecer protección efectiva a las víctimas y para asegurar el cumplimiento de las políticas igualitarias.

El medio precisó que el sindicato recordó la firma reciente, con el Ministerio de Función Pública, del Acuerdo Marco para la mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía. Este acuerdo incluye la implantación de protocolos integrales para prevenir y detectar situaciones de acoso sexual o por razón de sexo, así como cualquier vulneración de la libertad sexual o casos de violencia de género en el ámbito laboral. Según reportó CSIF, estas medidas buscan establecer entornos laborales seguros, respetuosos y justos para todas las compañeras.

En palabras textuales de la organización, recogidas por CSIF: “Exigimos reformas estructurales que garanticen un mercado laboral y una sociedad verdaderamente justos y equitativos y lugares de trabajo que sean seguros y respetuosos para nuestras compañeras”. La estrategia del sindicato para este 8 de marzo, confirmada por el propio CSIF, se basa en trasladar la reivindicación de una igualdad efectiva que trascienda el ámbito legal y solvente las desigualdades estructurales aún vigentes en el mundo del trabajo y el entorno social.