2-2. Macará empata ante Tigre y posterga la clasificación

Guayaquil (Ecuador), 6 may (EFE).- El Macará ecuatoriano cedió este miércoles en casa un empate 2-2 ante el argentino Tigre en partido de la cuarta fecha del grupo A de la Copa Sudamericana, por lo que aplazó su clasificación a octavos de final.

Pese al resultado, el equipo ecuatoriano se mantiene como líder de su zona, con 8 puntos, seguido de su rival argentino, que suma 5 unidades.

PUBLICIDAD

Tigre se adelantó en el marcador en dos ocasiones con goles del atacante José David Romero, su figura de la noche, quien anotó en los minutos 17 y 51.

Macará empató a través un autogol del portero Felipe Zenobio, en el minuto 38, y con gol del uruguayo Franco Posse, en el 75.

PUBLICIDAD

El partido, que se jugó en el estadio Bellavista de Ambato, resultó intenso de principio a fin, con un Tigre que se convirtió en un hueso duro para el Macará, especialmente con Romero, quien abrió el marcador al aprovechar una mala devolución de un jugador rival, para vencer al portero de Tigre, el uruguayo Rodrigo Rodríguez.

El Macará concretó el empate tras un tiro de esquina en el que portero Zenobio no logró rechazar el balón y terminó empujándolo en su propio arco.

PUBLICIDAD

La insistencia de Romero lo llevó al segundo tanto, con un espléndido golpe de cabeza tras un tiro de esquina de Elías Cabrera.

La insistencia del Macará permitió al uruguayo Posse empatar, anticipándose a los defensas con un golpe de cabeza después de un tiro libre de Jean Estacio.

PUBLICIDAD

El portero Rodríguez evitó el tercero de Tigre después de un disparo desde fuera del área de Jabes Saralegui.

El Macará jugó los últimos cuatro minutos de reposición con un hombre menos por la expulsión de Jean Estacio tras recibir doble tarjeta amarilla.

PUBLICIDAD

En la quinta fecha del Grupo A, Macará recibirá al peruano Alianza Atlético el próximo 21 de mayo, mientras que Tigre visitará el 19 al América de Cali, en Colombia. EFE