Sonsoles Ónega, aliada de Alejandra Rubio en su faceta de escritora: "Contribuirá a que se lea más"

No hay semana que no salga un libro a la calle y cuando los críticos literarios y el público en general aún estaban asimilando la próxima publicación de la primera novela de Alejandra Rubio, le ha tocado el turno a Sonsoles Ónega. Para leer el de la hija de Terelu Campos aún habrá que esperar, mientras que el de la periodista ya está al alcance de cualquier lector empedernido.

Para suerte de todos, Ónega firmaba ejemplares de su nueva novela 'Llevará tu nombre' este sábado, un momento que le hace "mucha ilusión" porque es cuando tiene contacto con sus lectores y en esta ocasión, es el primero después de llevarse el Premio Planeta. Por este galardón y por su faceta de escritora dedicándose a la televisión, Sonsoles ha recibido infinidad de críticas y tiene potestad para aconsejar a Alejandra Rubio que no haga caso: "Le diría que no te paralicen".

Pero la comunicadora se muestra encantada con que los jóvenes se lancen al mundo de la literatura: "Alejandra es una gran lectora, con lo cual yo la animo a que siga leyendo mucho y a que siga escribiendo mucho porque además es una tía joven con una influencia bárbara y contribuirá a que se lea más, que de esto va esta historia nuestra".

