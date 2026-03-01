Mayor Oreja urge a PP-Vox a armar una "alternativa al Frente Popular": "UCD rechazó el pacto con Fraga y desaparecimos"

Las consecuencias de decisiones pasadas en la política española, como la falta de acuerdo entre la UCD y Alianza Popular en 1982, siguen presentes en el análisis de la actualidad. Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior, puso este antecedente sobre la mesa para advertir a Partido Popular y Vox acerca de los riesgos que implica no lograr una coalición. Según publicó Europa Press, Mayor Oreja plantea que la fragmentación del centroderecha facilitó años atrás la desaparición de la UCD y que, en el actual contexto, la presión sobre PP y Vox para alcanzar un entendimiento es una exigencia que va más allá del interés partidista.

El medio Europa Press reportó que Mayor Oreja defiende la idea de conformar una “alternativa al Frente Popular”, denominación que utiliza para referirse al actual gobierno liderado por el PSOE de Pedro Sánchez junto a partidos como Bildu y ERC. Subraya que la alianza de centroderecha debe impedir la llegada de ETA al poder, ya que considera que la organización terrorista “es presente y, sobre todo, es futuro”. Bajo este enfoque, recomienda a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal buscar puntos de encuentro y evitar escenarios ya conocidos, en los que la falta de cooperación trajo como resultado el retroceso del espacio político que ambos lideran.

Durante la entrevista concedida a Europa Press y en el contexto de la presentación de su libro “Una verdad incómoda”, Mayor Oreja insistió en la importancia de no repetir la falta de acuerdo entre UCD y Alianza Popular de 1982. Recordó que la UCD perdió la representación parlamentaria de forma abrupta cuando rechazó una coalición con la formación de Manuel Fraga. Así, el PSOE de Felipe González conquistó la mayoría absoluta con 202 diputados mientras UCD descendió a 11 escaños desde los 157 previos, según detalló Europa Press.

Mayor Oreja califica la demanda de un pacto PP-Vox como un "clamor social". Considera que, pese a las diferencias manifestadas durante las negociaciones entre ambas formaciones en comunidades como Extremadura y Aragón, la magnitud de la crisis política actual obliga a que estas fuerzas transformen sus diferencias en virtud política. El exministro insta a consolidar más que una alternancia de nombres: propone un proyecto político integral de reversión de la situación nacional, según subraya Europa Press.

El crecimiento de Vox, destaca el medio, ha alterado el equilibrio tradicional de fuerzas a la derecha y Mayor Oreja apunta que tanto PP como Vox deberán “convivir”, alejándose de la rivalidad estéril. Cuestionó además la competencia entre partidos que buscan el sorpasso del rival, remarcando la experiencia de UCD y Alianza Popular. Señala la obligación que tienen ambos partidos de ser consistentes con el mandato expresado por el electorado.

En relación con el contexto general, Mayor Oreja menciona que, desde 2018, España vive bajo lo que denomina un “proceso, un Frente Popular”. Equipara la actual situación con la del Frente Popular de 1936, asegurando que un bloque así podría permitir la entrada de ETA en el gobierno. A su juicio, incluso con una hipotética victoria del centroderecha, las formaciones que hoy integran el bloque de gobierno mantendrían influencia en regiones como el País Vasco, Cataluña y Navarra, y podrían intentar fortalecer su presencia en otras comunidades a través de alianzas similares al proyecto Galeuska, que agrupaba Euskadi, Cataluña y Galicia, detalla Europa Press.

Sobre la presencia de ETA en la vida política, Mayor Oreja sostiene que no pertenece únicamente al pasado sino que mantiene proyectos de futuro en regiones como el País Vasco y Navarra. Augura la probable sustitución del PNV en el gobierno vasco por un proyecto encabezado por ETA. Realza que el fin de la actividad violenta de la organización no implicó, desde su perspectiva, una transformación del proyecto político subyacente, y atribuye la transformación principal al PSOE, al que acusa de haber modificado la naturaleza de su proyecto político en el curso del tiempo, según informa Europa Press.

La entrevista también abordó la salida silenciosa de Mayor Oreja de la política activa en 2014, luego de expresar a Mariano Rajoy su desacuerdo con el diagnóstico del gobierno sobre los desafíos nacionales. El exministro expuso que se apartó después de una conversación privada y sin hacer ruido público, según relató a Europa Press.

En lo referido al debate sobre el regreso del rey emérito Juan Carlos I, Mayor Oreja apoya la postura de Alberto Núñez Feijóo, quien sostiene que el monarca, actualmente en Abu Dabi, debería volver a España. Mayor Oreja recuerda que Isabel II y Alfonso XIII también fallecieron en el exilio y advierte sobre el riesgo de que la monarquía española se asocie recurrentemente al concepto de exilio, cuando, según su razonamiento, la institución debe mostrar estabilidad y arraigo, tal como ocurre en otras monarquías europeas, informa Europa Press.

En cuanto a la gestión de secretos oficiales, Mayor Oreja se muestra partidario de la desclasificación total, especialmente de los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Expresa que la confidencialidad excesiva de los llamados papeles secretos no le merece respeto especial y argumenta que la apertura permitiría una mejor valoración crítica de los acontecimientos. En su valoración sobre el golpe, describe los hechos como una acción disparatada que, aunque terminó en fracaso, pudo haber conducido a una confrontación civil grave, según recoge Europa Press.

Respecto a la reciente controversia por la presunta agresión sexual que involucró al anterior director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, Mayor Oreja declinó hacer comentarios alegando que se trata de hechos inconcebibles para él. A preguntas sobre una eventual renuncia del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, reiteró que el único objetivo del gobierno consiste en mantenerse en el poder, interpretando el actual periodo político como uno caracterizado por la ruptura y la destrucción de límites morales, concluyó Europa Press.