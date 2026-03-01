Los contraataques iraníes contra Israel dejan al menos un muerto y 456 heridos

Entre las personas que permanecen bajo observación médica tras los recientes ataques, una se encuentra reportada en estado grave y 19 más han recibido un pronóstico reservado, conforme a la información proporcionada por el Ministerio de Salud israelí. Hasta la fecha, los contraataques lanzados por Irán sobre territorio israelí han provocado la muerte de una mujer de 60 años y el ingreso hospitalario de 456 personas, según detalló el medio El País. El saldo de víctimas incluye casos de diversa consideración, predominando los de carácter leve, pero con algunos pacientes que presentan cuadros de mayor gravedad.

Según datos difundidos este domingo por el Ministerio de Salud y recogidos por El País, la persona fallecida presentó un episodio de fallo respiratorio durante las labores de evacuación motivadas por los ataques. La confirmación de su deceso tuvo lugar durante la mañana, elevando la preocupación en torno a las consecuencias de estos contraataques. El informe oficial indica que 86 personas continúan hospitalizadas, mientras que el resto ha sido dado de alta tras haber recibido atención médica.

El balance provisional señala que las cifras de personas atendidas podrían variar a medida que se conozcan más detalles sobre el estado de salud de los afectados. El Ministerio de Salud indicó que la mayoría de los ingresados presentaron heridas leves, aunque una parte significativa recibió seguimiento y evaluación adicional debido a la posibilidad de complicaciones derivadas de los ataques y de las evacuaciones.

El País reportó que los acontecimientos desataron una rápida respuesta de los servicios de emergencia israelíes, movilizando recursos para auxiliar a los heridos y trasladarlos a centros médicos. Los hospitales de la región implementaron medidas de alerta para manejar el volumen de ingresos, mientras las autoridades monitorizaban la evolución del estado de los afectados.

Las medidas de evacuación ejecutadas durante los episodios de ataque incluyeron el desplazamiento de ciudadanos en zonas bajo amenaza. Según consignó El País, la labor de los equipos de emergencia fue determinante, especialmente en el caso de la víctima mortal, cuya situación respiratoria se agravó a lo largo del proceso de traslado.

La comunicación oficial del Ministerio de Salud pues agregó detalles sobre el tipo de lesiones sufridas por los pacientes hospitalizados, señalando que, a pesar del elevado número de afectados, solo una pequeña fracción permanece bajo pronóstico de gravedad o de reserva médica. El seguimiento de los casos graves continúa siendo prioritario para las autoridades sanitarias, que han dispuesto de recursos especializados para la atención de crisis relacionadas con este tipo de episodios.

El operativo de emergencia desplegado por el sistema sanitario israelí incluyó tanto atención directa a las víctimas como la activación de protocolos de respuesta rápida. El País remarcó que hasta el momento, los profesionales médicos siguen monitoreando la evolución de los ingresados y realizan evaluaciones periódicas para determinar si es necesario transferir pacientes a unidades especializadas.

La información sobre la víctima mortal fue difundida después de realizarse las notificaciones respectivas a su familia y tras confirmarse la causa del deceso. La información preliminar había atribuido su muerte a complicaciones surgidas durante la evacuación, y únicamente tras un análisis médico se estableció el fallo respiratorio como causa principal, según los datos recopilados por El País y el Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud ha subrayado que el número total de afectados representa tanto a quienes sufrieron heridas directas vinculadas a los artefactos lanzados durante los ataques, como a personas que padecieron lesiones indirectas o crisis médicas generadas durante la fase de evacuación y desplazamiento. El comunicado oficial recogido por El País también planteó que las cifras iniciales podrían actualizarse a medida que avance el monitoreo sanitario.

En el contexto de los ataques, la coordinación entre unidades médicas, servicios de rescate y autoridades locales habilitó una respuesta integral orientada a dar prioridad tanto a los casos de mayor urgencia como a quienes necesitaron atención menos urgente. Las actuales cifras y la naturaleza de las lesiones ilustran la magnitud de los recursos requeridos para hacer frente al impacto de los contraataques, según explicó El País en base a los datos oficiales entregados por las autoridades sanitarias israelíes.