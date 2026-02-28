Agencias

Xavi da su apoyo a Víctor Font

A escasas horas del enfrentamiento entre el Barça y el Villarreal, el antiguo técnico azulgrana acudió personalmente a la sede de 'Nosaltres' para respaldar con su firma la candidatura impulsada por el empresario catalán de cara al proceso electoral

Víctor Font, empresario catalán, recibió este sábado el respaldo público de Xavi Hernández en la sede de la plataforma 'Nosaltres', a pocas horas de un nuevo enfrentamiento del FC Barcelona frente al Villarreal por LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou. Según reportó el medio, el exentrenador y exfutbolista azulgrana, junto con su esposa Núria Cunillera y sus padres, acudió personalmente al punto de recogida de firmas en Barcelona para sumarse como firmante a la precandidatura que lidera Font, quien busca consolidarse como aspirante oficial a la presidencia del club en las próximas elecciones, previstas para el 15 de marzo.

Tal como detalló la fuente, la presencia de Xavi Hernández, que estuvo al frente del banquillo 'culer' entre 2021 y 2024, marca un nuevo signo de apoyo a Font, con quien ya había colaborado en el proceso electoral precedente de 2021. En aquellas elecciones, la victoria correspondió finalmente a Joan Laporta, aunque Font alcanzó reconocimiento como uno de los principales contendientes. Ahora, el escenario electoral del Barça vuelve a estar abierto, y cuatro plataformas buscan las garantías necesarias para avanzar hacia la candidatura definitiva.

De acuerdo con la información publicada, además de Víctor Font y Joan Laporta, otros dos postulantes han puesto en marcha sus campañas: Xavier Vilajoana, antiguo directivo del Barcelona, y Marc Ciria, quien combina su perfil financiero con la actividad empresarial. Todos ellos se encuentran en la etapa de recolección de apoyos necesarios, ya que el proceso estatutario exige la presentación de 2.337 firmas válidas de socios y socias para ser oficialmente reconocidos como candidatos a la presidencia de la entidad blaugrana. La fecha límite para la entrega de estos avales está fijada para el lunes próximo.

El medio consignó que el gesto de Xavi se produjo en un contexto cargado de simbolismo, pues el exentrenador formó parte de la historia reciente del club no solo como leyenda en el campo sino también como máximo responsable técnico durante las tres últimas temporadas. Su presencia en la sede de 'Nosaltres' junto con su familia fue interpretada como una muestra de involucramiento personal en el futuro de la institución. Xavi Hernández no ha ocultado sus preferencias en anteriores procesos electorales del club, apoyando en ambas ocasiones a Víctor Font.

Los cuatro aspirantes mantienen agendas públicas y buscan sumar los respaldos suficientes por parte de la masa social del club para validar sus proyectos antes de la fecha límite establecida para formalizar las candidaturas. Según lo indicado por la fuente, el proceso electoral para la presidencia del FC Barcelona se encuentra, así, en una fase esencial, ya que solo los precandidatos que logren reunir y presentar el mínimo de 2.337 firmas progresarán hacia la votación final, en la que se decidirá el nuevo presidente el 15 de marzo.

La pugna electoral refleja el peso institucional y la variedad de perfiles entre los aspirantes, con figuras procedentes de la gestión corporativa, del ámbito económico y del entramado directivo del propio club. El respaldo de personalidades emblemáticas como Xavi Hernández añade interés y atención al desarrollo del proceso, que atraerá la mirada de los socios y del entorno futbolístico catalán en los días previos a la entrega de avales y a las futuras fechas claves de la contienda.

