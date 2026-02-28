La UE insta a Afganistán y Pakistán a dialogar para una desescalada "inmediata"

El señalamiento por parte de las autoridades talibán afganas de que los recientes bombardeos lanzados por el Ejército de Pakistán han causado al menos 19 civiles muertos y 26 heridos solo en las provincias de Jost y Paktika ha marcado una nueva etapa de tensión en la región, con la mayoría de las víctimas identificadas como mujeres y niños, según el portavoz adjunto de los talibán, Hamdulá Fitrat. Frente a este panorama, la Unión Europea ha intervenido solicitando con urgencia una desescalada y respeto al derecho internacional tras el repunte de violencia entre Afganistán y Pakistán. De acuerdo con información difundida por el Consejo Europeo a través de sus redes sociales y recogida por diversas plataformas informativas, Bruselas instó a ambas partes a buscar soluciones a través del diálogo y el respeto pleno del derecho humanitario, especialmente en lo concerniente a la protección de la población civil.

Según publicó el medio, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, condenó de forma tajante el aumento de la violencia fronteriza, en especial los ataques transfronterizos y los incidentes registrados en las últimas 24 horas, subrayando que esta escalada puede acarrear graves consecuencias para la estabilidad regional. “Hacemos un llamamiento a todos los actores para que desescalen de inmediato y cesen las hostilidades”, se expresó en el comunicado distribuido oficialmente por el Consejo Europeo. La declaración remarcó la preocupación de la UE por el uso del territorio afgano en operaciones que puedan amenazar la seguridad de otros países, solicitando las “medidas eficaces” por parte de las autoridades de facto afganas para enfrentar a todos los grupos terroristas presentes en su territorio o que actúen desde allí.

En los pronunciamientos de Bruselas, la exigencia de un respeto absoluto al derecho humanitario ha ocupado una posición central. Se recalcó la necesidad de evitar daños a civiles y la destrucción de infraestructuras esenciales. “Deben tomarse todas las precauciones posibles para evitar más daños a la población civil”, insistió Kallas en el mismo comunicado, citado por el Consejo Europeo.

Esta crisis en la frontera se desató tras la denuncia de Afganistán ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por una serie de bombardeos efectuados por la aviación pakistaní en territorio afgano. El Gobierno afgano atribuyó estos ataques a operaciones militares paquistaníes llevadas a cabo como represalia a incidentes recientes, informando que las acciones se cobraron la vida de más de una decena de civiles. Islamabad, por su parte, sostuvo que los bombardeos se dirigieron contra “campamentos y escondites terroristas” pertenecientes al grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), el conocido como los talibán paquistaníes, así como al grupo yihadista Estado Islámico, como respuesta a una serie de ataques suicidas ocurridos recientemente en territorio paquistaní.

El Ejército de Pakistán proporcionó sus propios balances sobre la operación, estimando en 297 el número de presuntos talibán y “terroristas” muertos durante los bombardeos realizados en numerosas localizaciones dentro de Afganistán, incluyendo la capital, Kabul. El ministro de Información paquistaní, Ataulá Tarar, elevó además a más de 450 los heridos, detallando que en el curso de la ofensiva se destruyeron 89 puestos de control, se capturaron 18 posiciones y se destruyeron 135 tanques y vehículos armados en 29 ubicaciones repartidas por todo Afganistán. El comunicado oficial paquistaní también reportó la muerte de al menos 12 militares de ese país, una cifra considerablemente menor a la presentada por las autoridades afganas, lo que pone en evidencia la diferencia de percepciones y el desacuerdo en torno a las cifras.

El contexto de estos enfrentamientos aparece marcado por acusaciones mutuas y una tensión creciente en la frontera, circunstancia que ha impulsado a la Unión Europea a multiplicar sus llamados a la moderación y al uso de canales diplomáticos para resolver las diferencias entre ambos Estados. Tal como detalló el Consejo Europeo, Bruselas llamó de forma directa a las autoridades afganas a que actúen contra los grupos armados que operan dentro de su país, en alusión tanto a organizaciones vinculadas al terrorismo internacional como al TTP, cuya actividad sostiene Islamabad como fuente de inseguridad y ataques en su propio territorio.

La declaración de la Alta Representante de la Unión Europea pide a ambos Estados que prioricen la vía del diálogo y las soluciones diplomáticas, considerando la urgencia de detener la escalada y proteger a las personas ajenas al conflicto. Las hostilidades recientes, centradas principalmente en la línea fronteriza y acentuadas por los ataques aéreos y terrestres, han incrementado la preocupación internacional sobre la posibilidad de nuevos episodios de violencia y desplazamientos forzados.

Dentro del balance de víctimas civiles proporcionado por los talibán afganos, Fitrat manifestó sus condolencias por los fallecidos, señalando la magnitud del daño humano y subrayando que se trató principalmente de una afectación a mujeres y menores de edad. Expresó también deseos de pronta recuperación para los heridos a través de mensajes difundidos en redes sociales.

Las posiciones divergentes entre Kabul e Islamabad en cuanto a los resultados de los ataques, así como las justificaciones ofrecidas por ambos gobiernos, han dificultado hasta ahora la instauración de mecanismos de solución o investigación conjunta. Según los reportes recogidos por el Consejo Europeo, la falta de entendimiento sobre el alcance del daño producido por las acciones militares, sumada a la persistencia de actividades de grupos armados en la zona, sostiene la tensión en los niveles más altos de los últimos meses.

Los comunicados europeos han remarcado especialmente el riesgo que supone la recurrencia de ataques de represalia y la utilización de territorio afgano como base para operaciones hostiles en terceros países. En este sentido, la Unión Europea pidió directamente a las autoridades de facto afganas la implementación de acciones concretas y verificables contra cualquier agrupación armada que opere desde su territorio, en línea con los compromisos internacionales de Afganistán tras la retirada de las fuerzas extranjeras.

Mientras la situación humanitaria en las zonas afectadas continúa agravándose, la demanda internacional de respeto a los derechos humanos y la protección de los civiles adquiere cada vez más peso en los foros regionales y globales. Al mismo tiempo, la presión de la UE sobre ambas partes apunta tanto a prevenir nuevas crisis como a establecer un proceso de diálogo abierto, en el que se prioricen la estabilidad y la seguridad en toda la región fronteriza.