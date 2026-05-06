El portaaeronaves francés 'Charles de Gaulle' entra en el mar Rojo a través del canal de Suez

Las autoridades de Francia han confirmado este miércoles que el portaaeronaves 'Charles de Gaulle' ha entrado en el mar Rojo a través del canal de Suez como parte de los esfuerzos encabezados por París y Londres para preparar una misión naval que garantice la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, bloqueado a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estado Unidos e Israel contra Irán.

El Ministerio de Defensa francés ha indicado en un comunicado que "la situación en el estrecho de Ormuz tiene un impacto global" y ha señalado que "Francia, que no es parte en el conflicto, mantiene su compromiso de respetar el Derecho Internacional y todas las soberanías" mientras trabaja en "una iniciativa multinacional" que busca "contribuir al restablecimiento de la navegación" en la zona "en coordinación con los estados costeros".

PUBLICIDAD

"Para acelerar la puesta en marcha de esta iniciativa tan pronto como las circunstancias lo permitan, el portaaeronaves 'Charles de Gaulle y sus buques de escolta transitan este miércoles 6 de mayo por el canal de Suez, rumbo al sur del mar Rojo", ha dicho, antes de defender que ello permitirá "evaluar el contexto operativo regional de cara a lanzar la iniciativa" y "ofrecer opciones suplementarias de salida de la crisis para reforzar la seguridad en la región".

Asimismo, ha reseñado que entre los objetivos está también "contar con la capacidad de integrar los recursos de los países que deseen enmarcar sus acciones dentro de un marco defensivo y apropiado, respetuoso de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar" y "contribuir a generar confianza en los actores del comercio marítimo".

PUBLICIDAD

"El movimiento del grupo aéreo naval es independiente de las operaciones militares iniciadas en la región y complementa el aparato de seguridad", ha zanjado el Ministerio de Defensa francés, sin que las autoridades de Irán hayan reaccionado por ahora a estos movimientos por parte de París.

El anuncio tiene lugar en medio del aumento de las tensiones por el inicio el lunes de una iniciativa "humanitaria" anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para facilitar la salida de los barcos atrapados en el golfo Pérsico, un dispositivo suspendido este mismo miércoles por el inquilino de la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que Trump afirmara en respuesta --tras aplaudir el gesto de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a los puertos iraníes a través de esta vía.

Trump anunció posteriormente la extensión del alto el fuego alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso, si bien insistió en que el bloqueo seguirá en pie. El bloqueo y el asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a negociar a Islamabad al considerar que estas acciones suponen una violación del alto el fuego.

PUBLICIDAD