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Las empresas alemanas en España consolidan su confianza inversora para este 2026, según la Cámara Alemana

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Las empresas alemanas con actividad en España han consolidado su "confianza inversora", debido a una "clara mejora" del clima empresarial, valorado "positivamente" por un 92% de ellas, según ha informado este miércoles en un comunicado la Cámara de Comercio Alemana para España (AHK).

Así lo ha confirmado el barómetro, elaborado por AHK España en colaboración con la Cámara de Industria y Comercio Alemana (DIHK), en el que han participado filiales de empresas alemanas presentes en España pertenecientes a los sectores de industria y construcción (60%), comercio (22%) y servicios (19%).

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Uno de los datos más destacados de esta encuesta ha sido el repunte de las expectativas de inversión, ya que el 35,1% de las empresas alemanas prevé incrementar sus inversiones en el próximo año, frente al 13,5% que contempla una reducción, un 45,9% que mantendrá sus niveles actuales, mientras que el 5,5% no prevé ninguna inversión.

Esta confianza se ha reflejado también en las previsiones de empleo, mostrando que el 40,5% de las compañías planea aumentar su plantilla en los próximos doce meses, mientras que el 40,5% la mantendrá estable y solo un 19% anticipa reducciones.

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LA MAYORÍA VE BUENA LA SITUACIÓN ECONÓMICA

En cuanto al análisis del barómetro, el 45,9% de las empresas alemanas en España han calificado la situación económica actual como "buena", y solo un 8,2% la ha considerado "negativa", lo que supone un menor porcentaje respecto al ciclo anterior.

Con respecto a las expectativas propias a doce meses, el terreno se ha mantenido "positivo", aunque con un tono más "mesurado", ya que el 36,5% de las compañías ha anticipado una "mejora" de su situación, el 47,3% prevé "estabilidad" y un 16,2% espera un "empeoramiento".

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