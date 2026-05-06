Armenia dice no querer perjudicar lazos con Rusia, pero avisa que defenderá sus intereses

Tiflis, 6 may (EFE).- Armenia no quiere perjudicar sus relaciones con Rusia, pero defenderá los intereses nacionales sin arrodillarse ante nadie, sea Moscú o alguna potencia occidental, declaró este miércoles el presidente del Parlamento armenio, Alen Simonián.

"O vivimos de rodillas, bajo la bota de Rusia, Francia u otra superpotencia, sin celebrar elecciones, sin tener una prensa libre, o bien, sin conflicto ni hostilidad con nadie, defendemos nuestro pequeño país", dijo citado por la prensa armenia.

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Simonián respondía así a unas preguntas de los periodistas sobre la reacción de Rusia a la primera cumbre Armenia-UE, que se celebró la víspera en Ereván, así como a las especulaciones de que Armenia quiere cambiar el 'paraguas' que le proporcionaba Rusia, al de Francia u otro estado europeo.

Precisamente la víspera, durante una visita oficial a Ereván del presidente francés, Emmanuel Macron, Ereván y París firmaron una declaración de asociación estratégica.

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Macron saludó además el acercamiento de Armenia a la UE y aseguró que en 2020, cuando comenzó la guerra en Nagorno Karabaj, Rusia abandonó a su aliado armenio.

Simonián insistió en que durante el conflicto armenio-azerbaiyano, Rusia continuó vendiendo armas a Bakú, alegando que como un país independiente tiene relaciones con otros y que una alianza no debe excluir otras.

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Según el presidente del Parlamento armenio, Ereván está haciendo lo mismo, cuando desarrolla sus relaciones con Europa sin desdeñar las que tiene con Rusia.

A la vez, insistió en que Armenia no busca cambiar a un "gran hermano" por otro y se guiará por los intereses nacionales en la política exterior.

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Algunos funcionarios y medios de comunicación rusos criticaron previamente a Ereván por los pasos emprendidos para acercarse a la UE.EFE