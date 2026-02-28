La ONU pide "contención" ante la ofensiva sorpresa contra Irán para evitar "consecuencias terribles" a los civiles

Volker Turk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió sobre el riesgo de que la reciente escalada militar desencadene una catástrofe humanitaria que afecte no solo a Irán, sino a toda la región de Oriente Próximo. Según informó la ONU, Turk solicitó este sábado a todas las partes involucradas que eviten acciones militares descontroladas y que regresen urgentemente a las negociaciones para contener el ciclo de violencia.

De acuerdo con el reporte de la ONU, el llamamiento se produce después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva sorpresa contra territorio iraní, a lo que Irán respondió atacando objetivos en Israel y bases estadounidenses en la región. Turk expresó su preocupación por la seguridad de la población civil, destacando que, en cualquier enfrentamiento armado, “son los civiles quienes pagan el precio más alto”. El funcionario insistió en que el uso de bombas y misiles no contribuye a resolver las diferencias, sino que produce muerte, destrucción y sufrimiento.

Según publicó la ONU, Turk instó a los países implicados a “usar la razón” y reducir las tensiones mediante el diálogo. “Para evitar esas terribles consecuencias, pido contención e imploro a las partes a que usen la razón, desescalen y vuelvan a la mesa de negociaciones, donde apenas unas horas antes estaban buscando activamente una solución. Es la única vía para resolver de forma duradera las profundas diferencias existentes entre los Estados”, dijo.

El alto comisionado subrayó que una nueva fase de hostilidades podría desembocar en “un conflicto aún más amplio” en la zona. Según detalló el organismo internacional, cualquier ampliación del conflicto tendría un impacto mortal sobre la población civil y provocaría una destrucción a una escala difícil de dimensionar, tanto en Irán como en países limítrofes.

Turk recordó a todos los actores presentes que el Derecho Internacional humanitario establece normas estrictas para proteger a los civiles durante los conflictos armados. Tal como consignó la ONU, enfatizó que el cumplimiento de estas leyes resulta “primordial” y que “todas las partes involucradas deben garantizar el cumplimiento de estas leyes”. A esto añadió que las violaciones a estos principios deben conllevar la rendición de cuentas de los responsables.

El medio detalló también que el llamado se produce en una coyuntura en la que, pese a los intentos de negociación recientes, la situación se deterioró rápidamente debido a la acción militar. Naciones Unidas señaló que solo una vuelta inmediata a la diplomacia puede abrir la puerta a una solución estable y evitar que el enfrentamiento se transforme en una crisis regional de alcance mayor.

En varias oportunidades durante su intervención, Turk reiteró que mantener abiertas las vías de diálogo y evitar la intensificación del conflicto es fundamental para la protección de millones de personas en la región. Según la ONU, cualquier omisión a la hora de preservar la integridad de los civiles puede tener consecuencias irreparables.

La organización internacional enfatizó la importancia de que las partes opten por la moderación y prioricen mecanismos de resolución pacífica de las diferencias. Además, subrayó que la comunidad internacional observa la evolución del conflicto y mantiene su preocupación por el aumento de la inseguridad y la posibilidad de desplazamientos masivos y pérdidas civiles significativas, consecuencias directas de una escalada militar.

El llamado urgente de Volker Turk, difundido por la ONU, busca establecer el mensaje de que la protección de la población y el respeto a las normas internacionales deben permanecer en el centro de cualquier respuesta ante la crisis actual en Oriente Próximo.