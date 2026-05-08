Una persona en aislamiento en Ginebra por posible contacto con una víctima de hantavirus

Ginebra, 8 may (EFE).- Una persona de Ginebra se encuentra en aislamiento en su domicilio y bajo vigilancia sanitaria después de haber viajado en el mismo avión que tomó uno de los enfermos por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, informó la agencia suiza ATS citando fuentes de la Oficina Federal de Salud Pública.

Esta persona, de la que no se han dado más detalles, no presenta ningún síntoma y viajó a bordo del vuelo entre la isla atlántica de Santa Helena y Johannesburgo que el 25 de febrero tomó la mujer neerlandesa de 69 años fallecida por hantavirus al día siguiente en la ciudad sudafricana.

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La persona aislada en Ginebra no viajó en el crucero, del que la mujer desembarcó el 24 de abril, y está en estrecho contacto con las autoridades cantonales para el seguimiento de su salud, indicó ATS.

Las autoridades sanitarias suizas agregaron por otro lado que continúa hospitalizado el paciente con hantavirus ingresado esta semana en un hospital de Zúrich, que sí viajó a bordo del crucero.

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La oficina federal señaló que no existe peligro para los pasajeros que viajaron en el mismo avión que este paciente, ya que no desarrolló síntomas tales como fiebre hasta tres días después de su llegada a Suiza.

También mantiene en nivel bajo el riesgo por hantavirus para la población suiza, al igual que la Organización Mundial de la Salud (OMS). EFE

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