Embraer reduce a la mitad su beneficio en el primer trimestre respecto al año pasado

São Paulo, 8 may (EFE).- La brasileña Embraer, tercer mayor fabricante de aviones del mundo, obtuvo un beneficio neto de 145 millones de reales (30 millones de dólares) en el primer trimestre del año, un 51,5 % menos respecto al mismo período de 2025, según informó la compañía este viernes.

Los ingresos de la compañía alcanzaron los 7.585 millones de reales (1.545 millones de dólares) en los primeros tres meses de 2026, un 18 % más en la comparación interanual.

PUBLICIDAD

El sólido crecimiento de los ingresos, que alcanzaron un nivel récord para un primer trimestre, fue impulsado principalmente por el desempeño de los segmentos de Defensa y Seguridad (47 %) y Aviación Comercial (32 %).

La compañía entregó 44 aeronaves, de las que diez fueron comerciales, 29 ejecutivas y cinco aeronaves destinadas a la defensa (una KC-390 Millennium y cuatro A-29 Super Tucano), lo que significa un incremento del 47 % frente al primer trimestre de 2025.

PUBLICIDAD

El número de entregas para el segmento de aviación comercial fue un 43 % mayor en relación con el primer trimestre del año pasado, mientras que la aviación ejecutiva creció un 26 %.

Por otro lado, la cartera total de pedidos llegó a los 32.100 millones de dólares entre enero y marzo de este año, y alcanzó el mayor valor de la historia. Respecto al primer trimestre del año pasado, la cartera de la compañía aumentó un 22 %.

PUBLICIDAD

Embraer, líder mundial en el mercado de aviones para los vuelos regionales, presentó un Ebitda ajustado (resultado bruto de explotación) de 749 millones de reales (153 millones de dólares) hasta marzo, un 18,8 % más con respecto a hace un año.

Las inversiones de Embraer llegaron a 519 millones de reales (106 millones de dólares) en el primer trimestre, casi un 20 % más en la comparación con enero-marzo de 2025.

PUBLICIDAD

La deuda neta, sin incluir a su división de aerotaxis (Eve), cerró marzo pasado en 2.767 millones de reales (563 millones de dólares), un aumento de casi el 3 % frente al mismo mes de 2025.

Para 2026, Embraer estima entregar de entre 80 y 85 aeronaves en la aviación comercial, y entre 160 y 170 aparatos en la aviación ejecutiva, lo que generará unos ingresos totales previstos de entre 8.200 y 8.500 millones de dólares. EFE

PUBLICIDAD