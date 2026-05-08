Refinería libia para operaciones por el impacto de proyectiles lanzados en enfrentamientos

Trípoli, 8 may (EFE).- La refinería de petróleo de Zawiya, en el oeste de Libia, anunció este viernes el cierre "de emergencia" de sus instalaciones después de que enfrentamientos armados estallaran de madrugada cerca del complejo, lo que provocó la caída de "varios proyectiles de gran calibre" que impactaron "en distintas zonas operativas".

La refinería -que no informó de daños materiales ni víctimas- señaló en un comunicado que la situación obligó además a evacuar los buques cisterna del puerto de Zawiya (a 46 kilómetros de Trípoli) para "garantizar la seguridad de los empleados y las instalaciones".

PUBLICIDAD

La empresa aseguró que "continúa monitoreando la situación" con su comité de emergencia, para garantizar la seguridad y el bienestar de sus empelados y para "salvaguardar" sus instalaciones, al tiempo que llamó a un cese el fuego "inmediato".

Los disparos y explosiones resonaron esta madrugada en la ciudad libia después de que un grupo especializado de seguridad del Estado lanzara una operación "a gran escala" dirigida a localizar criminales y personas huidas de la justicia, así como contra "todos aquellos involucrados en actos que amenacen la seguridad pública y la paz social".

PUBLICIDAD

La Dirección de Seguridad de Zawiya, que informó de la operación mediante un comunicado difundido en su página Facebook, precisó que la medida se basó en órdenes emitidas por la Fiscalía y que forma parte "de un plan integral de seguridad" destinado a poner fin "al estado de caos".

Instó a todas las personas buscadas a no oponer resistencia ante el operativo y aseguró que quien se entregue voluntariamente "será tratado conforme a los procedimientos legales aplicables".

PUBLICIDAD

Desde hace meses, las ciudades de Zawiya y otras ciudades de Trípoli registran frecuentes episodios de violencia entre milicias rivales y grupos armados afines al Gobierno de Unidad Nacional (GUN), en medio de una frágil situación de seguridad en el oeste de Libia, aunque suelen durar apenas unas horas, al ser frenados por consejos locales.

Los hechos se producen a punto de cumplirse un año de unos duros enfrentamientos, que comenzaron el 12 de mayo de 2025 y duraron dos días, en los que murieron al menos doce personas y hubo varias decenas de heridos. EFE

PUBLICIDAD