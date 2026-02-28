El ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, enfatizó el profundo efecto que el reciente ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre la capital iraní y otras zonas del país tiene sobre el proceso de negociaciones nucleares. Según consignó la agencia Europa Press, el diplomático, quien desempeña un papel central como mediador en el diálogo entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní, manifestó su preocupación por las repercusiones de esta ofensiva en el futuro de las conversaciones y en la estabilidad internacional.

La acción militar, llevada a cabo el sábado por Washington y Tel Aviv, provocó la reacción inmediata del representante omaní. De acuerdo con Europa Press, Al Busaidi expresó: “Estoy consternado. Una vez más, hay negociaciones activas y serias que se han visto socavadas”. Con esta declaración, el ministro evidenció el impacto negativo que los ataques tienen en los esfuerzos diplomáticos en curso. El medio destacó que, en su intervención, Al Busaidi recordó que acciones similares durante el verano pasado, también mientras se desarrollaban negociaciones, resultaron en una situación comparable.

Durante su declaración, Al Busaidi subrayó que los ataques no favorecen ni los intereses de Estados Unidos ni los objetivos de paz internacionales. Ucrucho expresó: “Esto no beneficia ni a los intereses de Estados Unidos ni a la causa de la paz mundial. Y rezo por los inocentes que sufrirán. Insto a Estados Unidos a no dejarse arrastrar más. Esta no es su guerra”. Estas declaraciones, recogidas por Europa Press, muestran el llamado directo del representante omaní a que Washington evite una mayor implicación en el conflicto con Irán.

Europa Press detalló que la reacción de Omán destaca el papel que mantiene el país en la mediación de este tipo de crisis, haciendo énfasis en su esfuerzo por preservar el canal de diálogo entre las partes involucradas. El ministro omaní recalcó, según el medio, que la escalada militar pone en mayor riesgo la continuidad y eficacia de las negociaciones nucleares, ya tensionadas por episodios similares en el pasado inmediato.

Las autoridades omaníes resaltaron, conforme a Europa Press, que la continuidad de las conversaciones nucleares presenta oportunidades para avanzar hacia la reducción de tensiones regionales, aunque estas resultan cada vez más frágiles ante episodios como la última ofensiva. Omán se ha mantenido como uno de los principales interlocutores entre Estados Unidos e Irán, trabajando para facilitar acuerdos y minimizar el impacto de las acciones unilaterales sobre el diálogo.

Entre las preocupaciones resaltadas por el ministro omaní figura la situación de la población civil tras los ataques, insistiendo en la necesidad de procurar la protección de los inocentes que pueden verse afectados. Así, Europa Press señaló que Al Busaidi hizo un llamamiento a la contención y a la búsqueda de soluciones diplomáticas, reiterando su oposición a la escalada militar y su defensa del proceso de negociaciones como vía principal para resolver la cuestión nuclear.

La cobertura de Europa Press contextualizó las palabras del ministro omaní en un momento de especial tensión, con las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en una etapa delicada y con precedentes de interrupciones provocadas por desacuerdos y episodios de fuerza. La intervención de Omán refuerza los reclamos de respetar los procesos diplomáticos para evitar impactos irreversibles en la seguridad y la paz regional e internacional.

El historial de mediación de Omán en conflictos de la región y su papel en las conversaciones nucleares con Irán han consolidado al país en el escenario internacional como un facilitador clave. Según lo consignó Europa Press, el gobierno omaní reafirmó su compromiso con el mantenimiento del diálogo abierto, a pesar de las dificultades surgidas tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, y reiteró su preocupación por las consecuencias de detener el proceso negociador.

En conclusión, la última ofensiva militar ha generado un pronunciamiento contundente por parte de Omán, que alerta sobre el posible deterioro de las conversaciones nucleares y plantea inquietudes sobre el bienestar de los civiles y la estabilidad internacional. La situación señalada por Europa Press sitúa nuevamente a Omán como un actor relevante en los intentos de mediar entre las potencias y evitar un agravamiento de la confrontación en la región.