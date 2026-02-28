Gemeliers, una semana después de la agresión: "Temí no volver a ver la cara de mi hermano"

Jesús, uno de los integrantes de Gemeliers, relató que tras el ataque, experimenta secuelas en su visión y expresó temor por no poder volver a ver el rostro de su hermano. Según informó el medio Telecinco en el programa ‘De viernes’, el artista detalló que la recuperación ocular no se desarrolla como esperaba y que deberá acudir nuevamente al especialista dentro de dos semanas para valorar el estado de sus ojos después de haber recibido gas pimienta a quemarropa.

Según publicó Telecinco, una semana después de la agresión sufrida en la salida de la discoteca Vandido de Madrid, Jesús y Daniel, ambos conocidos como Gemeliers, ofrecieron su testimonio en el espacio televisivo que presentan Beatriz Archidona y Santi Acosta. La noche del incidente, los hermanos habían celebrado su cumpleaños con una cena en la que participaron figuras como Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, aunque estos no asistieron posteriormente a la discoteca donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo con el relato emitido por Telecinco, la agresión se produjo cerca de las seis de la mañana cuando el grupo se disponía a abandonar el local. Jesús, su pareja y un amigo resultaron los más afectados, dado que Daniel se encontraba todavía dentro de la discoteca agradeciendo el trato recibido durante la velada. Jesús indicó que la posibilidad de que el ataque hubiese sido premeditado no está descartada: “Porque yo no salgo con gas pimienta de casa”, afirmó al programa.

El inicio de la agresión coincidió con un grito e insulto homófobo, al cual Jesús señaló estar “acostumbrado”. Un amigo intentó interponerse para proteger a Jesús frente a dos agresores, quienes posteriormente se vieron reforzados por otras cuatro personas, totalizando seis atacantes según el medio. El cantante fue blanco de golpes mientras los agresores perseguían al amigo que intentaba protegerle. Su pareja comenzó a grabar la situación con la esperanza de que, por tratarse de una mujer, no la agredirían, aunque esa creencia no se confirmó en los hechos.

Jesús relató al programa que logró liberarse de la embestida en un momento de confusión e interrogó a los agresores sobre qué ocurría, instante en el que recibió directamente el gas pimienta en los ojos. Reportó Telecinco que Jesús acababa de someterse a una cirugía ocular poco antes del incidente, lo que agrava la afectación tras la intoxicación. El cantante reveló en el programa su preocupación sobre la posibilidad de efectos permanentes: “Voy a tener secuelas”.

Aunque Daniel permanecía dentro de la discoteca en el momento más grave de la agresión, también fue alcanzado por el gas pimienta. Según consignó Telecinco, Daniel manifestó sentir picores intensos en manos y detrás de las orejas luego de la exposición al spray, síntomas que calificó como desagradables.

Jesús, su pareja y el amigo que intentó protegerlo requirieron atención médica en el Hospital Gregorio Marañón, adonde fueron trasladados tras la agresión. El medio relató que el episodio tuvo lugar al cierre de una noche que los hermanos catalogaron como inicialmente positiva por la celebración de su cumpleaños, aunque la situación se tornó violenta y desembocó en lesiones físicas y emocionales para los afectados.

La familia y el círculo cercano de los artistas acompañaron el proceso posterior al ataque, al tiempo que Jesús insistió en la gravedad de lo vivido y en el miedo experimentado tras recibir el gas directamente en los ojos habiéndose operado recientemente. El testimonio, recogido en ‘De viernes’, reflejó el impacto que el episodio dejó en los cantantes, con mención especial al temor de Jesús por su integridad visual y la incertidumbre ante posibles secuelas irreversibles.

Telecinco subrayó que la investigación sobre el ataque continúa y que los hermanos buscarán justicia por lo ocurrido. La difusión de su caso en televisión se produjo una semana después de los hechos, permitiéndoles compartir su experiencia y alertar sobre las consecuencias del uso de este tipo de armas químicas en agresiones ocurridas en contextos de ocio nocturno.