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VÍDEO: Enrique Riquelme: "Jamás venderé parte alguna del Real Madrid"

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El candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha ofrecido este domingo una rueda de prensa a una semana de las elecciones a la presidencia del equipo el próximo 7 de junio. Allí, el candidato ha asegurado que "jamás" venderá "parte alguna del Real Madrid" y ha retado al actual presidente, Florentino Pérez, a acudir al notario con él para firmar ese mismo compromiso.

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