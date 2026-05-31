Andreeva jugará los cuartos de Roland Garros por tercer año consecutivo

París, 31 may (EFE).- Tres participaciones y tres cuartos de final en Roland Garros para la rusa Mirra Andreeva, que los alcanzó tras superar a la suiza Jil Teichmann, 6-3 y 6-2.

Adreeva, de 19 años y octava favorita, alcanzó las semifinales en 2024 y podrá volver a hacerlo si derrota a la rumana Sorana Cirstea, que a sus 36 años jugará los cuartos de final de París quince años después de que marcara en el Grand Slam de tierra batida su techo en un Grand Slam, que también logró en el Abierto de Estados Unidos de 2023.

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La rumana, que ha dejado entrever que podría poner fin a su carrera, se deshizo de la china Xiyu Wang, 6-3 y 7-6(4).

El otro duelo de cuartos lo jugarán las ucranianas Marta Kostyuk, ganadora del pasado torneo de Madrid, que venció por sorpresa a la cuádruple ganadora del torneo, la polaca Iga Swiatek, 7-5 y 6-1, y Elina Svitolina, que se remontó ante la suiza Belinda Bencic, undécima favorita, 4-6, 6-4 y 6-0, para auparse a sus segundos cuartos consecutivos en París, los sextos de su carrera.

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