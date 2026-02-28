El tenista ruso Medvedev repite título por primera vez en Dubai

La serie de títulos que Daniil Medvedev ha acumulado durante su carrera incluyó este sábado un dato inédito: por primera ocasión, el tenista ruso logró repetir una conquista en un mismo torneo, sumando su vigésimo tercera corona en el circuito profesional. Según informó la agencia EFE, Medvedev se proclamó bicampeón del ATP 500 de Dubái después de que el neerlandés Tallon Griekspoor no pudiese disputar la final debido a una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Este desenlace le permitió al jugador ruso celebrar su segunda victoria consecutiva en el certamen de Emiratos Árabes Unidos, hecho que no había ocurrido antes en su historial pese a poseer un palmarés extenso dentro del circuito mundial.

La consagración se materializó sin que Medvedev necesitara jugar el partido decisivo. El medio EFE detalló que Griekspoor, quien había alcanzado la final, notificó su baja por problemas físicos antes de saltar a la pista. Así, Medvedev se convirtió en el vencedor automático del torneo, tras haber superado una ruta previa sin ceder un solo set frente a sus diferentes rivales. El trayecto del ruso hacia la definición comenzó con una victoria sobre el chino Shang Juncheng en primera ronda. Posteriormente, eliminó al suizo Stan Wawrinka y, en cuartos de final, doblegó al estadounidense Jenson Brooksby. En la ronda de semifinales, Medvedev venció sin mayores dificultades al canadiense Felix Auger-Alissime, considerado máximo favorito del cuadro, según consignó EFE.

El medio EFE subrayó que esta racha tiene un rasgo curioso: hasta ahora, Medvedev nunca había conseguido repetir un título dentro de un mismo certamen, a pesar de su prolífico récord en torneos alrededor del mundo. La secuencia se rompió de manera singular, ya que la repetición del torneo de Dubái se produjo a raíz de la retirada de su oponente en la final, un desenlace que sumó una peculiaridad estadística a la cuenta del tenista ruso.

Durante el presente año, Medvedev también se coronó en el torneo de Brisbane, en Australia. El hecho de obtener más de un trofeo lo coloca junto con el español Carlos Alcaraz como los únicos tenistas que han ganado múltiples títulos en lo transcurrido de la temporada, de acuerdo con lo publicado por EFE. Con este logro, el jugador ruso refuerza su posición dentro del grupo selecto de atletas capaces de sumar victorias repetidas en el exigente calendario del ATP Tour, consolidando su presencia en la élite del tenis global.