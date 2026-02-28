'Belén' (Argentina), de Dolores Fonzi, Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya 2026

La cinta 'Belén' (Argentina), de Dolores Fonzi, ha sido galardonada este sábado con el Premio Goya 2026 a la Mejor Película Iberoamericana.

El filme ha superado a 'La misteriosa mirada del flamenco' (Chile), de Diego Céspedes; 'La piel del agua' (Costa Rica), de Patricia Velásquez; 'Manas' (Brasil), de Marianna Brennand; y 'Un poeta' (Colombia), de Simón Mesa Soto.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).