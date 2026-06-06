León XIV alerta de las "ideologías mundanas" que llevan a "conclusiones engañosas"

Madrid, 6 jun (EFE).- El papa León XIV lamentó este sábado que haya cristianos que, en muchas ocasiones, se dejan "contagiar por actitudes marcadas por ideologías mundanas o por posicionamientos políticos y económicos que llevan a injustas generalizaciones y a conclusiones engañosas", en su discurso en el centro "CEDIA 24 horas" de Madrid.

En su primer día en España, León XIV visitó este centro ubicado en el madrileño barrio de Lucero y que da asistencia a personas sin hogar.

Tras escuchar el testimonio de algunas de las personas a las que se ha ayudado en este centro, el papa subrayó que "el hecho de que el ejercicio de la caridad resulte despreciado o ridiculizado" hace pensar "que siempre es necesario volver a leer el Evangelio, para no correr el riesgo de sustituirlo con la mentalidad mundana".

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Porque "no es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico", explicó.

Al respecto, recordó las palabras del papa Francisco "sobre el peligro de un corazón aburrido, frío, acomodado a una vida tranquila, que se blinda en la indiferencia y se vuelve impermeable, que se endurece".

El papa invitó "a mirar a los que sufren a los ojos y a hacer de la ayuda ante todo un encuentro de hermanos unidos en el único abrazo del Padre".

La organización de la visita a Madrid ha querido que el papa, tras el acto institucional con los reyes de España, "entrase" a la capital viviendo esta realidad y por ello se eligió este Centro de Emergencia y Atención Integral 24 horas de Cáritas, especializado en la atención a personas sin hogar.

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En 2025, un total de 2.562 personas fueron atendidas y acompañadas en el CEDIA, al que acuden una media de 82 personas cada jornada.

En este centro, el papa dijo sentirse "un madrileño más" y parte de una "gran y maravillosa familia en la que, como en todas las familias, ocurren milagros de amor". EFE

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