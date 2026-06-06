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Asesor clave de IA en la Casa Blanca saldrá en junio del cargo, según The Washington Post

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Nueva York, 6 jun (EFE).- El principal asesor de inteligencia artificial (IA) de la Casa Blanca, Sriram Krishnan, dejará su cargo a finales de este mes, según informó este sábado el diario The Washington Post.

Krishnan, una figura clave en el diseño de las políticas de desregulación tecnológica de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea fundar una institución externa para seguir influyendo en la política del sector.

Krishnan fue uno de los arquitectos del 'Plan de Acción de IA', diseñado para reducir las normativas sobre esta tecnología emergente y promover la construcción de centros de datos en Estados Unidos.

Asimismo, participó en la redacción de un decreto que limita la capacidad de los estados para regular la IA de forma independiente.

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva orientada a la ciberseguridad y la supervisión de modelos de IA, modificando el enfoque desregulado que su administración había mantenido previamente.

Antes de su incorporación al Gobierno de EE. UU., Krishnan se desempeñó como socio en la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz y ocupó cargos en Facebook y Twitter (actualmente X), donde colaboró estrechamente con Elon Musk. EFE

syr /gad

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