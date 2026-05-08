1-1. Platense empata con Peñarol y da un paso firme para la clasificación

Buenos Aires, 7 may (EFE).- El Platense argentino y el Peñarol uruguayo empataron este jueves 1-1 por la cuarta jornada del grupo E de la Copa Libertadores, lo que dejó al equipo ‘Calamar’ como escolta del líder Corinthians y al ‘Carbonero' en el fondo de la tabla junto con el Independiente Santa Fe colombiano.

Facundo Batista puso en ventaja a la visita a los 29 minutos, pero a los 39 el lateral Agustín Lagos puso cifras definitivas para un empate que beneficia más al equipo argentino.

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Tras este resultado, Corinthians se mantiene líder con 10 unidades, Platense lo escolta con 7 y comparten el sótano de la clasificación con 2 enteros Peñarol y Santa Fe.

La primera mitad estuvo signada por las dificultades iniciales para ambos equipos: Diego Aguirre, el técnico de Peñarol, tuvo que hacer un cambio en el minuto 13 con la salida de Eric Remedí y el ingreso De Diego Laxalt, mientras que so colega de Platese, Walter Zunino, se vio forzado a sacar al delantero Tomás Nasif y mandar en su lugar a Augusto Lotti.

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Un remate en el palo de Augusto Lotti le pudo haber permitido al ‘Calamar’ irse al descanso en ventaja, pero la paridad reinó hasta el final del partido.

Peñarol empujó en todo el segundo tiempo en busca de un triunfo que le diera vida en esta Copa Libertadores pero un tiro de Gastón Togni despejado por Matías Borgogno y un tímido intento de Abel Hernández no fueron suficientes.

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En la quinta y penúltima jornada de este grupo E, Platense se medirá con Independiente Santa Fe en Bogotá y Peñarol será local en Montevideo ante Corinthians.

1. Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil (m.87, Martín Barrios), Pablo Ferreira, Guido Mainero (m.79, Mateo Mendía), Nicolás Retamar (m.87, Juan Gauto); Franco Zapiola (m.79, Iván Gómez), Tomás Nasif (m.17, Augusto Lotti) (m.79, Gonzalo Lencina). Entrenador: Walter Zunino.

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1. Peñarol: Washington Aguerre; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Nicolás Fernández, Eric Remedi (m.13, Diego Laxalt), Leandro Umpierrez (m.76, Abel Hernández); Facundo Batista (m.46, Gastón Togni), Matías Arezo. Entrenador: Diego Aguirre.

Goles: 0-1, m.29: Facundo Batista. 1-1, m.39: Agustín Lagos.

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Árbitro: el paraguayo Juan Gabriel Benítez. Amonestó a Guido Mainero, Franco Zapiola, Lucas Ferreira, Facundo Batista, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera y Nicolás Fernández.

Incidencias: partido por la cuarta fecha del grupo E de la Copa Libertadores disputado en el Estadio Ciudad De Vicente López, en Buenos Aires. EFE

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