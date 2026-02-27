Deco: "Podemos superar a cualquiera pero estando a nuestro nivel"

El hecho de disputar el partido de vuelta en el Spotify Camp Nou con la posibilidad de contar con una licencia para albergar hasta 60.000 espectadores representa una condición ventajosa para el FC Barcelona en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones. Esta observación se desprende de las declaraciones de Deco, director de fútbol de la entidad catalana, luego del sorteo celebrado en Nyon, Suiza. Según informó Movistar+, Deco enfatizó la relevancia de mantener el máximo rendimiento futbolístico para superar al Newcastle United, rival confirmado para esta fase del torneo europeo.

En referencia al desafío deportivo que implica enfrentar al equipo inglés, Deco remarcó que la clasificación dependerá de que el Barça conserve un nivel competitivo elevado. "Si somos capaces de estar a un gran nivel, podemos superar a cualquiera, pero tenemos que estar a este nivel", manifestó Deco, de acuerdo con lo publicado por Movistar+. Estos comentarios surgieron tras el sorteo celebrado en la sede de la UEFA, donde el club español evitó un cruce inmediato con el vigente campeón Paris Saint-Germain.

El dirigente valoró la posibilidad de contar con el apoyo masivo de la afición en el partido de vuelta como un factor añadido, aunque matizó que el principal objetivo pasa por asegurar una actuación seria desde el partido de ida. "Eso es una ventaja, pero claro, la ventaja desde que el primer partido va a ganar con seriedad y con densidad", indicó Deco según recogió Movistar+.

Al detallar el nivel de exigencia del rival, Deco calificó al Newcastle United como "un equipo duro", subrayando las complicaciones que suele presentar el estadio inglés. Recordó que el FC Barcelona ya logró una victoria en campo rival, pero reconoció las dificultades atravesadas en dicho encuentro, al afirmar: "Hemos ganado allí, pero hemos sufrido bastante. Vamos a ver qué pasa", tal como reportó el canal deportivo español.

Consultado sobre la posibilidad de medirse a otros equipos de renombre en instancias futuras, Deco detalló que el sorteo de la UEFA puede deparar cualquier cruce y aseguró que no han hecho valoraciones públicas acerca de la preferencia de un adversario sobre otro. "Nosotros no escogemos adversarios, no hemos dicho esto en ningún momento públicamente. No hay ninguna palabra de ningún miembro del Barcelona ni de los jugadores. Respetamos los sorteos y sabemos que nos puede tocar cualquiera", sostuvo el responsable deportivo, según consignó Movistar+.

En el análisis sobre el resto de oponentes posibles en el sorteo, Deco describió diferencias marcadas entre los conjuntos que entraban en los bombos, señalando que todos presentan dificultades particulares. A propósito del reciente antecedente ante el Paris Saint-Germain, Deco rememoró el alto nivel mostrado por el Barcelona pese a no quedarse con la victoria. "A este nivel los detalles marcan la diferencia", agregó el dirigente según Movistar+, en alusión a lo disputado de las eliminatorias de Champions. Además, apuntó que el enfrentamiento anterior ante el Newcastle había sido uno de los mejores partidos de la temporada del conjunto español, con una primera parte muy favorable, aunque reconoció una baja de rendimiento en la segunda mitad.

La agenda competitiva del equipo catalán también fue abordada en las declaraciones de Deco, quien pidió cautela frente a las especulaciones sobre un eventual cruce con el Atlético de Madrid en rondas siguientes, recordando que ya han jugado contra ese equipo y que aún tienen duelos pendientes tanto en Liga como en la Copa. "Tenemos todavía Copa y un partido de Liga con el Atlético. Si se diera, serían cuatro partidos más además de los dos que ya hemos jugado. Sería un año con muchísimos enfrentamientos", comentó Deco, según publicó el medio deportivo.

En relación al estado físico de los futbolistas, el director deportivo se refirió a la lesión del centrocampista Frenkie de Jong, detallando que el período de recuperación suele oscilar entre tres y cinco semanas, dependiendo de la evolución clínica. Deco consideró poco probable que el jugador esté disponible antes de la siguiente pausa del calendario, aunque señaló que la confirmación se obtendrá conforme progrese la recuperación. Estas apreciaciones completan el panorama actual del FC Barcelona de cara a la eliminatoria de Champions League, según la cobertura de Movistar+.