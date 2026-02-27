Corinne Suter gana el descenso en la Copa del Mundo de Grandvalira

Tras avanzar once posiciones en la clasificación de la disciplina, Corinne Suter, esquiadora suiza de 31 años, consiguió una victoria significativa en la Copa del Mundo de esquí alpino femenino disputada en Grandvalira-Soldeu El Tarter. De acuerdo con información publicada por la prensa, este triunfo marcó su regreso al primer puesto del podio en descenso tras cuatro años sin conseguirlo. Suter logró detener el cronómetro en 1 minuto, 31 segundos y 62 centésimas en la pista Àliga, escenario en el que ya había conseguido una medalla de plata en las finales de la Copa de Europa de 2014 y un bronce en la final de la Copa del Mundo de 2019.

El medio reportó que Corinne Suter se ha destacado previamente en competencias de alto nivel, contando en su palmarés con los Globos de Cristal en descenso y supergigante conseguidos en 2020, el título mundial de descenso en 2021 y el oro olímpico en Beijing 2022. El más reciente primer lugar en la Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026 representa una nueva etapa tras su última victoria en descenso registrada en 2022 en Garmisch-Partenkirchen.

Suter superó en la competencia a la austríaca Nina Ortlieb, quien quedó en segunda posición al registrar un tiempo a 11 centésimas de la ganadora. El tercer puesto fue para la italiana Sofia Goggia, a 24 centésimas. Según consignó la cobertura original, este resultado permitió a Suter mejorar del puesto 27 al 16 en la tabla de la especialidad. Las primeras posiciones, sin embargo, permane-cieron intactas: la estadounidense Lindsey Vonn continúa al frente a pesar de su lesión sufrida en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, seguida por las alemanas Emma Aicher, cuarta ese viernes, y Kira Weidle-Winkelmann, finalizando undécima en la jornada.

Tal como recogió el medio, Suter atribuyó el éxito de su jornada a la consistencia y el enfoque en evitar errores mientras esquiaba a alta velocidad. “La clave ha sido esquiar de arriba a abajo sin cometer ningún error, por difícil que sea con tanta velocidad. Con las temperaturas que hay, realmente no sé cómo se han conseguido estas condiciones”, declaró la campeona, asegurando además que su aprecio por Grandvalira la motivó a regresar algún día como turista para mostrarle las pistas a su pareja.

El secretario general de la Copa del Mundo, Marc Mitjana, citado por la prensa, reconoció la calidad del trazado y destacó el esfuerzo realizado en la preparación de la pista durante el último mes y medio. El trazado recibido por las competidoras presentó condiciones favorables a pesar de las temperaturas, un hecho subrayado tanto por los organizadores como por las propias atletas.

El programa competitivo continuará el fin de semana con las pruebas de supergigante en la misma pista Àliga del sector de El Tarter, lo que añade expectativas al desarrollo del circuito en esta etapa en Andorra. Suter y el resto de las competidoras mantienen su atención en la tabla general del circuito alpino, con la mira puesta en los próximos desafíos y en la evolución de la clasificación a medida que avanza la temporada.