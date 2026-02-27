Bradesco combinará sus activos sanitarios en Odontoprev para crear Bradsáude, un 'gigante' de 8.500 millones

Entre los planes presentados para la consolidación del sector sanitario, destaca la integración de activos tecnológicos y hospitalarios como Orizon y Atlântica Hospitais e Participações, junto con una red de clínicas de atención primaria. Este conjunto de operaciones se inscribe en el marco de la iniciativa del banco brasileño Bradesco para fusionar sus activos vinculados a la salud con la aseguradora dental Odontoprev mediante una fusión inversa. Según publicó la entidad en un comunicado recogido por la prensa, esta integración dará lugar a una nueva compañía denominada Bradsáude, que proyecta ingresos anuales en torno a los 52.000 millones de reales, equivalentes a 8.559 millones de euros.

De acuerdo con la información difundida por Bradesco, la estrategia contempla que Odontoprev, bajo control indirecto del banco, absorberá las distintas divisiones del sector salud que hasta ahora funcionaban como unidades separadas dentro del grupo. El medio detalla que la sociedad resultante reunirá bajo un mismo paraguas a Bradesco Saúde, la unidad de seguros médicos del banco; Mediservice, operador dedicado a planes de salud; Atlântica Hospitais e Participações, centrada en inversiones hospitalarias; la empresa tecnológica Orizon; la red de clínicas primarias Meu Doutor Novamed; y la propia Odontoprev.

La operación, según informó Bradesco, supondrá que la nueva Bradsáude contará con un perfil corporativo controlado mayoritariamente por la entidad financiera, que poseerá el 91,35% del capital, mientras que el 8,65% quedará en manos de los accionistas de Odontoprev. Tal como detalló la compañía, la estructura elegida para la fusión responde a una lógica de consolidación de mercado, en la que las sinergias entre las firmas participantes permitirán optimizar tanto la oferta de servicios como la gestión operativa.

El comunicado describe que Bradsáude se convertirá en uno de los actores más relevantes del sector salud brasileño, no solo por el volumen de facturación estimada, sino también por la amplitud de su portafolio de negocios, que abarca seguros médicos, gestión hospitalaria, tecnología en salud y atención odontológica. El medio indica que el enfoque integral de la nueva empresa apunta a fortalecer su posición frente a competidores y a ampliar su capacidad de innovación en un contexto de creciente demanda de servicios diferenciados.

Según reportó el mismo comunicado, mediante la fusión inversa, Odontoprev asume la función de vehículo societario para absorber las demás divisiones. Esto implica que las actividades vinculadas al sector salud de Bradesco quedarán integradas en una estructura única. La entidad financiera justificó esta decisión por las oportunidades para crear valor derivadas de la complementariedad entre negocios de atención primaria, servicios hospitalarios, seguros y plataformas digitales.

El proceso de fusión requerirá la aprobación de los órganos reguladores y de los respectivos accionistas de las sociedades participantes. Bradesco y Odontoprev señalaron que la expectativa es materializar la transacción tras obtener todas las autorizaciones pertinentes, aunque no precisaron una fecha concreta para su conclusión. Según consignó el comunicado, con la culminación de esta operación se establecerá la mayor estructura corporativa de salud de América Latina controlada por una entidad financiera.

En la información divulgada, se resalta que la integración de empresas tecnológicas como Orizon reforzará la apuesta de Bradsáude por innovaciones digitales orientadas a gestionar información médica, autorizar procedimientos y facilitar el intercambio seguro de datos entre prestadores y operadores. El grupo también integrará Meu Doutor Novamed, red enfocada en atención primaria que se encarga de servicios médicos preventivos y consultas de diversas especialidades médicas.

Según detalló el comunicado, la suma de capacidades en planes de salud, inversiones hospitalarias y tecnología permitirá a Bradsáude disponer de un ecosistema integrado, orientado tanto a particulares como a empresas. El medio señala que, al congregar un abanico diversificado de servicios y productos, la nueva estructura pretende elevar los estándares de eficiencia y ampliar el acceso a soluciones de salud en el mercado brasileño.

Bradesco Saúde y Mediservice, piezas centrales del sector salud del banco, aportarán a la sociedad resultante una extensa base de clientes y contratos colectivos de seguros. Atlântica Hospitais contribuirá con su especialidad en administración y desarrollo de infraestructuras hospitalarias. Odontoprev, por su parte, continuará su enfoque principal en planes odontológicos, extendiendo su alcance a través de las sinergias con las restantes unidades.

Finalmente, la estructura accionarial tras la fusión reafirma el control de Bradesco sobre Bradsáude, asegurando la continuidad de la estrategia empresarial impulsada por la entidad bancaria en el sector sanitario. El grupo sostiene que la combinación de estos activos perseguirá la creación de un operador robusto, con capacidad para responder a los desafíos de la sanidad privada y las transformaciones tecnológicas en curso, consolidando la presencia de Bradesco como referente en la prestación de servicios de salud en Brasil.