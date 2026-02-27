AMP2. Real Madrid-Manchester City, Newcastle-Barça y Atlético-Tottenham, en octavos de la Champions

La estructura de los cruces deja la posibilidad de que el Real Madrid y el FC Barcelona solo puedan encontrarse en una eventual final, algo que hasta el momento no ha sucedido, según detalló el medio Europa Press. El sorteo celebrado en Nyon, Suiza, ha determinado los enfrentamientos para los octavos de final de la Liga de Campeones 2025-26, en los que los clubes españoles afrontarán compromisos de alta exigencia en busca de seguir avanzando en la principal competición europea de clubes.

De acuerdo con Europa Press, el Real Madrid enfrentará por quinta temporada consecutiva al Manchester City en otra edición de esta eliminatoria que se ha convertido en habitual en el torneo. El Atlético de Madrid tendrá como rival al Tottenham Hotspur, mientras que el FC Barcelona se medirá al Newcastle United. Estos emparejamientos fueron definidos después de que Real Madrid y Atlético de Madrid superaran los playoffs ante Benfica y Club Brujas, respectivamente, consolidando la participación de tres equipos españoles entre los 16 mejores del continente junto al Barça, que logró la clasificación directa dentro del grupo de los ocho principales.

Para el conjunto blanco, el sorteo presenta un calendario desafiante, ya que en la zona del cuadro en la que ha sido ubicado, en caso de avanzar, podría encontrarse en cuartos de final con el Bayern de Múnich y, posteriormente, con Liverpool, Chelsea o Paris Saint-Germain en semifinales. Entre las sucesivas temporadas, Madrid y City han protagonizado duelos cargados de intensidad y rivalidad: en la campaña anterior, los madrileños lograron su primera victoria en el Etihad Stadium y eliminaron al equipo dirigido por Pep Guardiola con un triplete de Kylian Mbappé en la vuelta disputada en el Santiago Bernabéu. En 2023-24, los blancos eliminaron a los ingleses en la tanda de penaltis antes de obtener su decimoquinta Copa de Europa. Por su parte, en la 2022-23, el City se impuso de manera contundente con un 4-0 en el Etihad, saldando cuentas tras la eliminación sufrida el año anterior ante los españoles, quienes celebraban entonces su decimocuarta corona continental.

El medio Europa Press reportó que el Barça, dirigido por Hansi Flick y único de los tres españoles que no disputó la ronda previa, esquivó tanto la repesca como al Paris Saint-Germain en el sorteo, y vuelve a cruzarse frente a un Newcastle al que ya venció en la fase de grupos por 1-2, con Marcus Rashford firmando una actuación destacada. El club catalán acumula cuatro triunfos en encuentros previos contra los ingleses y ambos equipos vuelven a coincidir esta temporada, después de que su anterior cara a cara se remontara a la temporada 2002-03. Si el Barcelona logra avanzar, sus rivales potenciales en cuartos serían Atlético de Madrid o Tottenham, dos conjuntos con historia reciente de eliminar a los azulgrana en 2014 y 2016, temporadas donde el Atlético alcanzó la final del torneo. De superar esas rondas, los posibles rivales en semifinales incluyen al Arsenal, mientras que el Real Madrid solo podría aparecer como adversario en el último partido del campeonato.

Sobre el Atlético de Madrid, Europa Press añadió que el equipo de Diego Simeone, al igual que el Real Madrid, será local en el partido de ida y jugará la vuelta como visitante. El cruce con el Tottenham remite a un precedente lejano: la final de la Recopa de Europa de 1963, cuando el club inglés se impuso por 5-1. En caso de avanzar, los rojiblancos podrían cruzarse en cuartos con el FC Barcelona o el Newcastle, mientras que en semifinales se medirían al ganador del duelo entre Arsenal, Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt o Sporting CP. Un enfrentamiento ante el Real Madrid solo sería posible de repetirse en la final, como ocurrió en las ediciones de 2014 en Lisboa y 2016 en Milán.

La programación de los octavos de final entregará partidos de ida y vuelta. Las primeras citas tendrán lugar el 10 y 11 de marzo, mientras que las de vuelta se celebrarán el 17 y 18 de marzo, según consignó Europa Press. El martes 10 de marzo se disputarán el Newcastle-Barcelona y el Atlético de Madrid-Tottenham, ambos a las 21:00 horas. El miércoles 11, el Real Madrid recibirá al Manchester City en el Santiago Bernabéu, también a las 21:00. Para los partidos de vuelta, el 17 de marzo el equipo dirigido por Carlo Ancelotti visitará al City en el Etihad Stadium a las 21:00. El día 18, el FC Barcelona recibirá en el Spotify Camp Nou al Newcastle a las 18:45 y el Atlético de Madrid se desplazará a Londres para enfrentar al Tottenham a las 21:00.

Europa Press subrayó que la nueva edición de octavos de final muestra el predominio del fútbol español en la elite europea, aunque el sorteo ha presentado desafíos de máxima dificultad para los tres representantes. Cada uno de los clubes afrontará eliminatorias complejas con antecedentes recientes de enfrentamientos directos, escenarios que reeditan rivalidades y ofrecen la posibilidad de partidos con alta carga competitiva en los próximos meses.