AMP. Real Madrid-Manchester City, Newcastle-Barça y Atlético-Tottenham, en octavos de la Champions

Un posible enfrentamiento entre Real Madrid y FC Barcelona solo podría producirse en la final de la Liga de Campeones, una circunstancia inédita en la historia del torneo, según reflejó el sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el sorteo de octavos de final dejó a los tres equipos españoles emparejados con rivales británicos, configurando una fase eliminatoria que se jugará a doble partido entre el 10 y el 18 de marzo.

El Real Madrid quedó emparejado nuevamente con el Manchester City, en lo que se ha convertido en un clásico reciente de la competición. Según detalló Europa Press, es la quinta temporada consecutiva en la que ambos clubes se enfrentarán en la máxima competición europea. Los antecedentes recientes incluyen la eliminación del equipo inglés a manos del Real Madrid en los penaltis de la temporada 2023-24, así como el triunfo blanco en el Etihad Stadium durante el último curso, impulsado por un triplete de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, el City también cuenta con victorias de peso, como el 4-0 en el Etihad en 2022-23, temporada en la que el conjunto de Pep Guardiola se consagró campeón de Europa. En campañas previas, el Real Madrid logró imponerse y celebrar la decimocuarta y la decimoquinta Copa de Europa, reforzando la rivalidad entre ambos conjuntos.

Por su parte, el FC Barcelona enfrenta en los octavos de final al Newcastle United. Según informó Europa Press, el club catalán evitó a rivales como el Paris Saint-Germain, actual campeón continental, y quedó emparejado con el equipo de la Premier League inglesa. El Barça ya conoce a su adversario de la fase de grupos, donde consiguió la victoria frente a las 'Urracas' por 1-2, destacando la actuación de Marcus Rashford en aquel encuentro. Se trata del cuarto triunfo del Barcelona frente al Newcastle, y la segunda ocasión esta temporada en la que se encontrarán, repitiendo un emparejamiento que no se daba desde la campaña 2002-03.

El Atlético de Madrid completa la participación española enfrentando al Tottenham Hotspur. Europa Press precisó que el club madrileño se medirá al equipo londinense, con la ida jugándose en el estadio Metropolitano y la vuelta en Londres. El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta a la final de la Recopa de Europa en 1963, en la que el Tottenham se impuso por 5-1. Para esta edición de la Champions, el Atlético accedió a octavos tras superar al Club Brujas en la repesca, logrando evitar cruces con otros favoritos como el Liverpool. El sorteo también deparó que el equipo entrenado por Diego Simeone podría verse las caras en un potencial pase a semifinales con el Arsenal, Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt o Sporting CP, siendo el Real Madrid posible rival únicamente en la final, como sucedió en Milán en 2016 y en Lisboa en 2014.

El camino hacia la final, según describió Europa Press, presenta retos considerables para los conjuntos españoles. Si se cumplen las expectativas y los equipos favoritos avanzan, el Real Madrid podría cruzarse con el Bayern Múnich en cuartos de final, mientras que Liverpool, Chelsea o Paris Saint-Germain serían posibles adversarios en semifinales. Para el FC Barcelona, el sorteo prevé un posible enfrentamiento en cuartos ante el vencedor del Atlético de Madrid-Tottenham, y en semifinales podría encontrarse con el Arsenal. Solo en la final podría darse el esperado duelo ante el Real Madrid, nunca antes registrado en este escenario.

En el contexto general del sorteo, Europa Press remarcó que Real Madrid y Atlético de Madrid lograron acceder a los octavos tras vencer al SL Benfica y al Club Brujas, respectivamente, en la ronda de repesca. El FC Barcelona, por su parte, se clasificó directamente y forma parte del selecto grupo de los 16 mejores clubes del continente esta temporada.

Los encuentros de octavos constarán de dos partidos. El primero de ellos tendrá lugar entre el 10 y el 11 de marzo, y la vuelta está programada para el 17 y 18 del mismo mes. Tanto Real Madrid como Atlético de Madrid jugarán el primer partido como locales y cerrarán la eliminatoria fuera de casa. Con este panorama, el fútbol español tiene asegurada una presencia destacada en la fase decisiva de la máxima competencia europea, enfrentándose a clubes británicos con amplias trayectorias y rivalidades recientes.

Europa Press recordó además las trayectorias previas de estos equipos en el torneo. El Real Madrid se alzó en la temporada anterior con su decimoquinta Champions tras eliminar al Manchester City y superar a rivales de renombre en las fases decisivas. El FC Barcelona busca un regreso a la pelea por el título tras varias campañas con eliminaciones prematuras, mientras que el Atlético de Madrid aspira a repetir sus mejores actuaciones, como en 2014 y 2016, cuando alcanzó la final, siendo eliminado en ambas oportunidades por el conjunto blanco.

En cuanto a los emparejamientos futuros, el sorteo dejó configuradas posibles rutas en las que los equipos españoles solo se cruzarían entre sí en rondas avanzadas. Si el Atlético y el Barcelona superan sus cruces de octavos, se enfrentarán en cuartos. Por su parte, el Real Madrid solo podría enfrentar a un compatriota en la final. Esto deja abierta la posibilidad de un Clásico como desenlace del torneo, una situación inédita hasta el momento en la historia de la Liga de Campeones, según recogió Europa Press.

El sorteo de la UEFA de 2025-26 ha delineado cruces llenos de historia y rivalidad entre los clubes españoles e ingleses. El desempeño en la fase eliminatoria marcará el destino de los representantes de LaLiga y su aspiración de revalidar el dominio español en el fútbol europeo.