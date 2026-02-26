Omán ve "progresos significativos" entre EEUU e Irán y anuncia una nueva ronda la próxima semana en Viena

El ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, expresó públicamente su reconocimiento a la labor de los negociadores, así como al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y al gobierno de Suiza, anfitrión de las recientes conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear iraní. Según informó la agencia IRNA, ambos países decidirán el rumbo de las tratativas después de un periodo de consultas con sus respectivas capitales, y el próximo encuentro de carácter técnico se desarrollará la próxima semana en Viena, Austria.

De acuerdo con el reporte de IRNA y el anuncio del ministro de Exteriores omaní, las conversaciones indirectas que tuvieron lugar en Ginebra, Suiza, permitieron debatir propuestas relevantes para la cuestión nuclear y el posible levantamiento de sanciones. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, confirmó que se plantearon "propuestas importantes respecto a la cuestión nuclear y la retirada de sanciones". Baqaei señaló que ambos equipos negociadores consideran necesario consultar los planteamientos en sus respectivas capitales antes de dar nuevos pasos. El medio IRNA puntualizó que la dinámica actual representa una fase de revisión interna para determinar la viabilidad de las propuestas discutidas.

Tal como publicó IRNA, el ministro omaní, Badr al Busaidi, describió la jornada en Suiza como un cierre con "progreso significativo en las negociaciones". Mediante un mensaje en sus redes sociales, Al Busaidi agradeció la labor de todos los involucrados e insistió en la contribución de actores internacionales y del país anfitrión, subrayando el papel de Suiza en la facilitación del diálogo.

Autoridades de Omán ya habían compartido días antes, según consignó IRNA, que las delegaciones de Estados Unidos e Irán mostraban en esta ronda una disposición sin precedentes ante "ideas y soluciones nuevas y creativas" en búsqueda de resolver las discrepancias sobre el desarrollo nuclear de Irán. Dicho ánimo de apertura, detectado sobre todo entre las partes negociadoras y citado por Al Busaidi, representa un cambio respecto a contactos anteriores en escenarios multilaterales y bilaterales.

Por su parte, Washington ha intensificado en las últimas semanas sus operaciones militares en Oriente Próximo, en un contexto marcado por amenazas recientes del presidente estadounidense, Donald Trump. Según detalló IRNA, este aumento de presencia militar ocurre en paralelo al inicio de las negociaciones indirectas, lo que añade complejidad al proceso en curso.

De acuerdo con el medio iraní, el próximo encuentro en Viena tendrá formato técnico e implicará una evaluación detallada de las posiciones y propuestas debatidas en Ginebra. Autoridades de Irán y Omán coinciden en subrayar el rol activo del OIEA en el acompañamiento de las conversaciones, remarcando la importancia de las instituciones internacionales para la vigilancia y el cumplimiento de eventuales acuerdos.

Las consultas a las capitales de Estados Unidos e Irán, indicadas por Baqaei y Al Busaidi según el reporte de IRNA, se concentran particularmente en el contenido de nuevas ideas relativas al programa nuclear y los mecanismos propuestos para aliviar las sanciones impuestas previamente. Las autoridades omaníes esperan que esta cadena de discusiones y consultas permita avanzar hacia consensos verificables y sostenibles.

A lo largo de los últimos años, Omán se ha consolidado como mediador en los contactos entre Washington y Teherán. El nuevo ciclo de conversaciones indirectas en Suiza y la futura reunión en Austria refuerzan la estrategia de diálogo como vía preferente ante la tensión regional. Según IRNA, los representantes de todas las partes consideran que la fase actual podría estar cerca de definiciones clave para el futuro del acuerdo nuclear iraní y la relación bilateral entre Estados Unidos e Irán.