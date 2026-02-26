Omán destaca "una apertura sin precedentes" a "ideas nuevas y creativas" en los contactos entre EEUU e Irán

El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, sostuvo un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, durante el cual ambas partes discutieron las propuestas actualmente en negociación sobre la cuestión nuclear entre Irán y Estados Unidos, coincidiendo con el inicio de una nueva ronda de contactos indirectos en Ginebra. Según reportó el medio Europa Press, el Gobierno omaní resaltó que existe una actitud abierta por parte de los equipos negociadores para explorar ideas alternativas destinadas a resolver las disputas sobre el programa nuclear iraní.

Al Busaidi subrayó la existencia de "una apertura sin precedentes" entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán, que están dispuestas a dialogar sobre "soluciones nuevas y creativas" en las negociaciones que actualmente tienen lugar en Ginebra, Suiza. La tercera ronda de conversaciones indirectas, auspiciada en parte por el gobierno de Omán, se orienta a lograr acuerdos que aporten flexibilidad y opciones innovadoras sobre los términos del programa nuclear de la República Islámica.

El ministro omaní destacó que los esfuerzos diplomáticos se desarrollan en un clima constructivo y con constancia, en busca de condiciones que faciliten avances hacia un acuerdo justo y viable en el largo plazo. En la mañana del jueves, Al Busaidi se reunió con los representantes estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner para analizar en detalle las propuestas y observaciones presentadas por la parte iraní, así como las respuestas y consultas planteadas por el grupo negociador de Estados Unidos sobre los principales aspectos vinculados al programa nuclear.

Durante la reunión con Rafael Grossi, director del OIEA, se discutió el papel técnico de dicho organismo en el monitoreo y control de los compromisos nucleares que eventualmente pudieran surgir en un acuerdo futuro. Al Busaidi remarcó la importancia de la labor del OIEA para garantizar la transparencia, la credibilidad de los avances y la gestión de los distintos procedimientos asociados al pacto que se busca alcanzar entre Washington y Teherán.

Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, afirmó en declaraciones difundidas por la cadena pública IRIB que el diálogo de esta nueva ronda se centra exclusivamente en la cuestión nuclear y dejó fuera otros temas como el programa balístico de Irán o la situación política interna, pese a los reclamos planteados por la Casa Blanca. Baqaei precisó que en la noche previa las autoridades iraníes presentaron su posición y sus argumentos ante la delegación omaní, comenzando en la mañana siguiente las discusiones entre representantes de Estados Unidos y Omán, mientras se preveía la posibilidad de nuevas reuniones indirectas con participación de Grossi a lo largo del día.

El portavoz iraní explicó que parte del proceso consiste en examinar atentamente los puntos de vista y los comentarios emitidos por los funcionarios estadounidenses, insistiendo en que las contradicciones en el discurso o en las acciones ralentizan o complican el desarrollo de un proceso diplomático efectivo.

Al Busaidi informó a través de redes sociales que las delegaciones intercambiaron ideas creativas en Ginebra y acordaron una breve pausa antes de continuar las conversaciones indirectas durante la tarde. El ministro expresó su expectativa de que estas sesiones adicionales permitan alcanzar más avances en el diálogo bilateral, aunque hasta el momento ambas delegaciones han evitado revelar detalles específicos sobre el contenido de las propuestas sometidas a debate.

El Gobierno de Estados Unidos mantiene una elevada presencia militar en Oriente Próximo, una decisión que se ha reforzado semanas atrás por indicaciones del presidente estadounidense Donald Trump. Estas medidas se inscriben en un contexto de tensiones prolongadas y amenazas que incluyen advertencias de una eventual acción militar, en paralelo al desarrollo de esfuerzos diplomáticos como los que se reanudan ahora en Suiza respecto al dossier nuclear iraní.

El historial reciente muestra que las amenazas iniciales de Trump se enfocaron en una respuesta militar ante la represión de protestas en Irán; sin embargo, el discurso oficial estadounidense fue luego encauzado principalmente hacia el programa nuclear de Teherán. Según las autoridades iraníes, ese programa está destinado exclusivamente a fines pacíficos. La inquietud se vio potenciada tras los bombardeos ejecutados por fuerzas israelíes y estadounidenses en junio de 2025, con un balance de más de 1.100 víctimas mortales en territorio iraní.

La desconfianza de las autoridades iraníes frente a la reactivación de negociaciones con Estados Unidos tiene su origen en la ofensiva militar referida, que se desarrolló mientras ya existía un proceso diplomático orientado a lograr un nuevo pacto nuclear entre ambos países. El acuerdo firmado en 2015 perdió vigencia luego de que el entonces presidente Trump ordenara la retirada unilateral de su país en 2018, dejando vacíos los compromisos asumidos y generando un punto muerto en las relaciones bilaterales sobre el tema nuclear.

Omán ha actuado como facilitador de estos contactos indirectos y la presente ronda en Ginebra representa un espacio en el cual actores internacionales buscan propuestas que permitan reducir el nivel de confrontación, explorar entendimientos y avanzar hacia un eventual acuerdo que atienda tanto las preocupaciones de seguridad como los intereses diplomáticos de los países implicados.