Agencias

Marc Ciria presenta un plan internacional para convertir al Barça en una "organización global"

Guardar

El líder de 'Moviment 42' y precandidato a la presidencia del FC Barcelona Marc Ciria ha presentado este jueves su plan internacional con el objetivo de pasar "de marca global a organización global" para proteger el modelo de propiedad del club y sumar 240 millones de euros de ingresos estructurales en cinco años.

Ciria, acompañado por Oriol Molas, responsable del área internacional de su proyecto, ha explicado que el Barça actual tiene un "reto histórico": "dar un salto cualitativo y modernizar el club. No hay ningún plan internacional, y nosotros venimos a construirlo para ir a buscar el valor real y tangible que tiene esta marca".

El plan se articula sobre tres pilares: presencia global, adaptación de producto y alianzas con marcas de primer nivel. "La única manera de mantener el club en manos de los socios y socias es pasar de ser una marca global con ingresos locales a una organización global con capacidad de capturar todo nuestro valor en todo el mundo", ha concretado Molas.

En el ámbito de la presencia global, la propuesta contempla una dirección ejecutiva propia y la estructuración en cinco regiones estratégicas -Norteamérica, Latinoamérica, EMEA, APAC y China- con 'hubs' físicos para la defensa de intereses institucionales, la captación de valor y la relación con aficionados a nivel local.

En cuanto a la adaptación del producto, el plan apuesta por un entorno digital personalizado para cada aficionado, experiencias Barça adaptadas a la realidad cultural de cada país, programas de formación para técnicos, jugadores y ejecutivos, y un producto de Barça Licensing & Merchandising (BLM) regionalizado.

Por último, la precandidatura propone evolucionar del modelo de patrocinadores tradicionales al de socios estratégicos, con alianzas que multipliquen valor a través del 'co-branding' y la expansión cultural más allá del fútbol, así como acuerdos territoriales con marcas con capacidad de ejecución para generar nuevo negocio internacional.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos crea una guía para fomentar las labores humanistas dentro de la profesión

Infobae

Zelenski afea a la comunidad internacional que obligara a Ucrania a "guardar silencio" con la toma de Crimea

Zelenski afea a la comunidad

Motorola muestra un adelanto de su modelo plegable Razr Fold antes del MWC

La compañía tecnológica ha confirmado que presentará al público su novedoso dispositivo el 2 de marzo en Barcelona, destacando su innovadora pantalla dual y potentes cámaras, tras un adelanto exclusivo compartido en redes sociales acompañado de un video promocional

Motorola muestra un adelanto de

Grupo Dia acelerará su expansión en España con la apertura de 100 tiendas en 2026 y no descarta compras

La compañía prevé incrementar su presencia en el mercado nacional el próximo año, impulsada por resultados positivos y un plan estratégico que refuerza la apuesta por el modelo de franquicias, innovaciones en surtido y la modernización de su red logística

Grupo Dia acelerará su expansión

Detenidas en Rusia dos personas que planeaban un atentado contra un alto cargo del Ministerio de Defensa

Detenidas en Rusia dos personas