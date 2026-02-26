Marc Ciria presenta un plan internacional para convertir al Barça en una "organización global"

El líder de 'Moviment 42' y precandidato a la presidencia del FC Barcelona Marc Ciria ha presentado este jueves su plan internacional con el objetivo de pasar "de marca global a organización global" para proteger el modelo de propiedad del club y sumar 240 millones de euros de ingresos estructurales en cinco años.

Ciria, acompañado por Oriol Molas, responsable del área internacional de su proyecto, ha explicado que el Barça actual tiene un "reto histórico": "dar un salto cualitativo y modernizar el club. No hay ningún plan internacional, y nosotros venimos a construirlo para ir a buscar el valor real y tangible que tiene esta marca".

El plan se articula sobre tres pilares: presencia global, adaptación de producto y alianzas con marcas de primer nivel. "La única manera de mantener el club en manos de los socios y socias es pasar de ser una marca global con ingresos locales a una organización global con capacidad de capturar todo nuestro valor en todo el mundo", ha concretado Molas.

En el ámbito de la presencia global, la propuesta contempla una dirección ejecutiva propia y la estructuración en cinco regiones estratégicas -Norteamérica, Latinoamérica, EMEA, APAC y China- con 'hubs' físicos para la defensa de intereses institucionales, la captación de valor y la relación con aficionados a nivel local.

En cuanto a la adaptación del producto, el plan apuesta por un entorno digital personalizado para cada aficionado, experiencias Barça adaptadas a la realidad cultural de cada país, programas de formación para técnicos, jugadores y ejecutivos, y un producto de Barça Licensing & Merchandising (BLM) regionalizado.

Por último, la precandidatura propone evolucionar del modelo de patrocinadores tradicionales al de socios estratégicos, con alianzas que multipliquen valor a través del 'co-branding' y la expansión cultural más allá del fútbol, así como acuerdos territoriales con marcas con capacidad de ejecución para generar nuevo negocio internacional.