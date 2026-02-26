EEUU abre la puerta a la entrada de petróleo venezolano a Cuba mientras acabe en manos del "pueblo"

Según lo publicado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quienes busquen participar en la reventa de crudo venezolano a Cuba no necesitarán contar con una entidad constituida en territorio estadounidense para realizar estas gestiones. La guía difundida este miércoles especifica que la medida excluye las limitaciones establecidas previamente, como las contenidas en la licencia emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 10 de febrero, las cuales restringían ciertas actividades vinculadas al petróleo venezolano. Esta decisión busca permitir que compañías internacionales gestionen la reventa de hidrocarburos venezonalos hacia la isla, siempre y cuando su destino tenga carácter comercial o humanitario y aporte beneficios a la ciudadanía.

De acuerdo con la información que consignó el medio, el Departamento del Tesoro subrayó que su autorización se enmarca en la política de solidaridad de Estados Unidos con el pueblo cubano. La comunicación oficial advierte que la OFAC aplicará una política de concesión de licencias favorable a quienes soliciten permiso para canalizar el petróleo venezolano hacia Cuba siempre que la transacción apunte a actividades que respalden al sector privado cubano o tengan objetivos comerciales y humanitarios. El texto remarca que la condición fundamental recae en que estos recursos energéticos no se destinen al aparato militar, los servicios de inteligencia ni a otras entidades gubernamentales cubanas.

Según reportó el Departamento del Tesoro, las operaciones quedan restringidas para aquellas transacciones en las que participen o resulten beneficiadas personas o entes asociados a instituciones gubernamentales o a organismos de seguridad del Estado en Cuba. El alcance de la disposición deja fuera al ejército, los servicios de inteligencia y cualquier estructura oficial vinculada a las autoridades de la isla dentro de los posibles beneficiarios de esta flexibilización.

El medio detalló que la medida responde a una voluntad de aliviar la situación de abastecimiento energético en Cuba, donde se han intensificado los problemas de escasez de combustibles, situación que se ha agravado desde la Administración de Donald Trump. Durante ese periodo, se endureció el control sobre la comercialización de petróleo procedente de Venezuela, particularmente a raíz de la captura de Nicolás Maduro, presidente del país sudamericano, el 3 de enero. Tras este acontecimiento, la Casa Blanca endureció su postura hacia los países que suministran hidrocarburos a Cuba.

La autoridad estadounidense reiteró en su plataforma digital que las restricciones previamente dispuestas para las exportaciones de crudo venezolano no serán aplicables en los casos en los que se verifique que los compradores garanticen que el uso final del petróleo beneficie a la población cubana y no a los organismos estatales vinculados a la defensa o la seguridad. Según lo comunicado por el Tesoro, las solicitudes específicas para reventa con fines humanitarios o comerciales tendrán trato preferencial, y solo se denegarán aquellas en las que surjan vínculos claros con el aparato institucional cubano.

En el contexto actual, los detalles de la política divulgada por la OFAC se traducen en nuevas directrices que buscan canalizar recursos energéticos hacia el sector privado de Cuba o hacia proyectos humanitarios, en medio de un escenario de fuerte demanda y escasa oferta en la isla. La disposición se inscribe dentro de un margen más amplio de sanciones y controles vigentes, diseñado para mantener fuera del acceso directo a los recursos energéticos a los cauces considerandos oficiales o estratégicos del Gobierno cubano, según la interpretación de las agencias estadounidenses.

El Departamento del Tesoro, dirigido por Scott Bessent, aclaró que cada solicitud será evaluada de manera individual, aunque la orientación general será positiva cuando se trate de beneficios directos a la ciudadanía o a empresas privadas, lo que deja en evidencia un cambio en la postura de las autoridades respecto al flujo internacional de hidrocarburos con destino a Cuba.

Según el reporte difundido, el gobierno estadounidense expresó que, ante eventuales incumplimientos, las restricciones originales permanecerán vigentes para toda transacción que implique derivaciones institucionales o militares, preservando la presión sobre las estructuras de poder de la isla y limitando el alcance de los recursos energéticos a los sectores bajo el control directo del ejecutivo cubano.

De este modo, el gobierno estadounidense abre espacio a la entrada de petróleo venezolano a Cuba, siempre que las operaciones comerciales o humanitarias prioricen el beneficio a la población y no fortalezcan a las instituciones gubernamentales de la isla.