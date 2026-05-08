Un tribunal ordena una revisión que podría activar un proceso de destitución de Ramaphosa

Nairobi, 8 may (EFE).- El Tribunal Constitucional de Sudáfrica declaró nula este viernes la votación en la que el Parlamento rechazó en 2022 un informe que acusaba al presidente del país, Cyril Ramaphosa, de la posible violación de leyes anticorrupción, y ordenó una revisión que podría activar un proceso para su destitución.

"Se declara que la votación de la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento) celebrada el 13 de diciembre de 2022, que se negó a remitir el informe del panel independiente a un comité de destitución, según lo previsto en el reglamento de la Asamblea Nacional, es incompatible con la Constitución, inválida y nula", afirmó la jueza Mandisa Maya.

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"El informe del panel independiente se remite al comité de destitución", añadió la magistrada, dando la razón al partido opositor de extrema izquierda Luchadores por la Libertad Económica (EFF), cuarta formación del país y que presentó el recurso en 2024.

El líder de los EFF, Julius Malema, se declaró "muy contento" con el fallo, exigió el inicio inmediato de un proceso de destitución y pidió la dimisión de Ramaphosa, en el poder desde 2018.

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La Alianza Democrática (AD), segunda fuerza política del país y principal socio de la coalición gubernamental que encabeza el Congreso Nacional Africano (CNA) de Ramaphosa, señaló que participará "de manera plena y constructiva en el comité de destitución".

"Quienes ocupan los cargos más altos del país deben regirse por los más altos estándares de honestidad, transparencia y rendición de cuentas", subrayó el líder de la AD (partido liberal de centro asociado a la minoría blanca), Geordin Hill-Lewis, en la red social X.

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En la votación de 2022, el CNA dio instrucciones a los 230 legisladores que entonces tenía en la Cámara de rechazar el informe, si bien cinco de ellos rompieron la disciplina de voto.

Tras un tenso debate, 214 diputados rechazaron la adopción del informe, mientras 148 se pronunciaron a favor y dos se abstuvieron, lo que impidió la creación del citado comité y la apertura de un proceso para destituir a Ramaphosa.

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Esa votación tuvo lugar antes de la celebración también en diciembre de 2022 de la quincuagésima quinta Conferencia Nacional del CNA, en la que Ramaphosa fue reelegido como líder.

El informe hacía referencia al escándalo del robo millonario en una granja propiedad de Ramaphosa en Phala Phala (norte), que llevó a un partido opositor minoritario a presentar una moción contra el presidente y a la creación de un panel independiente para analizarla.

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Esa formación acusaba a Ramaphosa, entre otros cargos, de incumplir la Constitución, que prohíbe a los miembros del Gobierno ejercer otras labores profesionales remuneradas, después de que el presidente admitiera que se dedica a la venta de animales de presa, al asegurar que el dinero robado provenía de ese negocio (donde es habitual el pago en efectivo) y no de lavado de dinero.

El escándalo estalló en junio de 2022, cuando el exjefe de la agencia de inteligencia del país Arthur Fraser demandó al jefe de Estado, al acusarlo de ocultar a la Policía y a la Hacienda sudafricanas un robo de casi 4 millones de euros escondidos en la finca, ocurrido el 9 de febrero de 2020.

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La Presidencia ya negó entonces las acusaciones de Fraser y confirmó que hubo un robo ese día, pero el mandatario alegó que la suma sustraída fue de 580.000 dólares (unos 493.000 euros al cambio actual). EFE