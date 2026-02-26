China aconseja a EEUU "moderación" antes de atacar a Irán en caso de que fracasen las negociaciones

La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, recordó la relación histórica que une a su país con Irán y manifestó el apoyo de Pekín tanto al Gobierno como al pueblo iraní en la defensa de su estabilidad nacional, así como de sus derechos e intereses reconocidos internacionalmente. Esta declaración se produjo tras consultas sobre la posible respuesta estadounidense ante un fracaso de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Según informó Europa Press, Mao Ning remarcó la importancia de mantener la solución de los problemas dentro del ámbito político y diplomático, rechazando cualquier forma de uso o amenaza de la fuerza.

China instó a Estados Unidos a ejercer moderación antes de considerar un posible ataque contra Irán. El Gobierno chino expresó su permanente respaldo a los métodos políticos y diplomáticos para dirimir controversias internacionales y reiteró su oposición tanto al uso de la fuerza como a la amenaza de su empleo. La portavoz Mao Ning subrayó este posicionamiento durante su comparecencia del jueves, en el marco de crecientes tensiones vinculadas al programa nuclear iraní.

Tal como publicó Europa Press, Mao Ning recalcó la disposición de Pekín a desempeñar un papel relevante como potencia global responsable en el contexto de las negociaciones nucleares. Remarcó la necesidad de que “todas las partes valoren la paz, actúen con moderación y resuelvan sus diferencias mediante el diálogo”. Esta postura coincide con el desarrollo de la tercera ronda de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, que se celebró ese jueves en Ginebra, Suiza, con Omán como mediador.

Según detalló Europa Press, el Gobierno omaní describió estas conversaciones como una oportunidad con “una apertura sin precedentes” por parte de los participantes hacia nuevas ideas y soluciones creativas, con la meta de alcanzar un acuerdo justo y que incluya garantías sostenibles. Omán forma parte activa de las gestiones y destacó el clima propicio para la negociación.

Washington ha incrementado en las últimas semanas la presión sobre Teherán. El presidente estadounidense Donald Trump elevó el tono con advertencias explícitas, al tiempo que Estados Unidos aumentó su presencia militar en Oriente Próximo. Esta escalada ocurre al mismo tiempo que se desarrollan negociaciones indirectas respecto al programa nuclear iraní. Inicialmente, Trump amenazó con una intervención militar en respuesta a la represión de protestas en territorio iraní, pero posteriormente centró sus advertencias en el desarrollo nuclear de Irán, el cual, según las autoridades iraníes, persigue únicamente fines pacíficos.

La situación se enmarca en un contexto de profunda desconfianza por parte de Irán hacia la reapertura del proceso negociador, alimentada por antecedentes recientes. Europa Press consignó que, tras los bombardeos realizados en junio de 2025 por fuerzas israelíes y estadounidenses, que causaron la muerte de más de mil cien personas, creció el escepticismo en Teherán. Estos ataques tuvieron lugar en plena fase de intentos para alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear, después de que el pacto firmado en 2015 quedara sin efecto por la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018.

Desde la perspectiva del Gobierno chino, cualquier acción militar resultaría contraproducente tanto para la estabilidad regional como para los esfuerzos internacionales de mediación. En reiteradas ocasiones, Pekín ha insistido en la necesidad de optar por canales de diálogo, apoyando la permanencia de la diplomacia como única vía viable para abordar las preocupaciones sobre la cuestión nuclear iraní y evitar un recrudecimiento del conflicto.

La secuencia de intercambios diplomáticos en Ginebra representa un nuevo intento internacional por reconducir el conflicto. Europa Press informó que existe predisposición a estudiar iniciativas novedosas y alternativas que eviten la confrontación directa. A su vez, la implicación de mediadores como Omán refuerza el enfoque global y multilateral en torno a las negociaciones.

La tensión entre Teherán y Washington ha tenido repercusiones no solo en las relaciones bilaterales, sino en el equilibrio geopolítico de Oriente Próximo. Estados Unidos, a lo largo de las últimas semanas, ha reforzado su despliegue en la región, alimentando la percepción de riesgo en diversos países vecinos e incrementando la preocupación de gobiernos y organismos internacionales.

El pronunciamiento de China coincide con un clima de incertidumbre en torno al futuro del programa nuclear de Irán. Teherán mantiene su postura de que su desarrollo nuclear tiene fines únicamente civiles y pacíficos. La insistencia de Pekín sobre la moderación y la diplomacia responde a la necesidad de descomprimir el clima hostil y de contribuir a la preservación de la paz regional, según explicó Europa Press.

En reiteradas intervenciones públicas, funcionarios chinos han resaltado la labor histórica de China como interlocutor civil y actor comprometido con la estabilidad global. Pekín aspira a seguir participando activamente en las iniciativas multilaterales, convencido de que la cooperación internacional y la diplomacia preventiva son herramientas esenciales para la gestión de crisis. Europa Press reportó que China mantiene abiertos sus canales de intermediación, manteniendo una postura de no injerencia y defensa de soluciones negociadas.

Por su parte, Omán ha reiterado la importancia de continuar el diálogo. Según Europa Press, tras la ronda de negociaciones celebrada en Ginebra, las partes involucradas expresaron disposición a evaluar propuestas innovadoras que permitan alcanzar un pacto duradero. El contexto de las conversaciones indirectas plantea desafíos adicionales debido a los antecedentes de tensiones armadas y a la memoria de acuerdos rotos como el de 2015, que perdió vigencia por la salida unilateral de Washington tres años después de su firma.

Las semanas recientes han estado marcadas por una retórica incrementada por parte de la administración estadounidense, tanto en relación a la represión interna en Irán como a las sospechas sobre el programa nuclear. Fuentes consultadas por Europa Press refirieron que la política de Línea Dura adoptada por la Casa Blanca ha generado preocupación adicional entre los socios internacionales de Estados Unidos, y ha sumado un elemento de presión en el curso de las negociaciones multilaterales.

Funcionarios iraníes han expresado reticencia ante la posibilidad de reiniciar negociaciones, dando como argumento las consecuencias de los ataques de junio de 2025 y el precedente de la retirada estadounidense del acuerdo nuclear. Según precisó Europa Press, esta desconfianza condiciona la viabilidad y el ritmo de las actuales conversaciones indirectas, que cuentan con la vigilancia y el interés de diversos actores globales.

El posicionamiento público de China, expresado de manera formal por Mao Ning, es consistente con el énfasis histórico de Pekín en evitar el escalamiento militar, reforzar el uso de la diplomacia y garantizar la seguridad regional. Europa Press señaló que China continuará su implicación activa en la búsqueda de salidas negociadas, recalcando su compromiso con la paz y la estabilidad tanto a nivel regional como internacional.