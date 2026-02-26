Betis y Celta esperan su camino en los cruces de la Liga Europa

Los dos representantes españoles en los octavos de final de la Liga Europa, Betis y Celta, conocerán este viernes quién será su próximo rival y su posible trayecto hasta la final del torneo europeo, que tendrá lugar el 20 de mayo en Estambul. Según informó la agencia EFE, ambos clubes estarán atentos al sorteo, que se celebrará a partir de las 13.00 en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), ya que de él dependerán sus próximos compromisos internacionales y el camino hacia un nuevo título continental.

El Betis llega a esta instancia tras haberse colocado como cabeza de serie en el sorteo debido a su cuarto puesto en la fase de grupos, lo que le permite partir desde una posición ventajosa frente a posibles rivales. De acuerdo con la información publicada por EFE, el club andaluz podría quedar emparejado con equipos como el Panathinaikos griego o el Nottingham Forest inglés, que figuran como alternativas en el primer cruce tras la fase de playoffs. Por su parte, el RC Celta se aseguró su presencia en los octavos después de superar al PAOK de Grecia, una eliminatoria que se resolvió este jueves en el estadio de Balaídos con un resultado global de 3-1 a favor del equipo gallego. Este pase supuso un impulso para el conjunto vigués, que ahora aguarda su cruce ante Olympique de Lyon o Aston Villa, ambos situados como los equipos más destacados de la competición, primero y segundo en la clasificación, respectivamente.

Según consignó EFE, el sorteo de Nyon también desvelará el cuadro completo desde octavos de final hasta la definición por el título, lo que permitirá a todos los clubes proyectar sus posibles rivales y preparar la estrategia adecuada para cada enfrentamiento. Los partidos de octavos de final están programados para el 12 y 19 de marzo, mientras que los cuartos tendrán lugar los días 9 y 16 de abril. Las semifinales se disputarán el 30 de abril y el 7 de mayo, abriendo la posibilidad a que uno de los equipos españoles alcance la ronda decisiva a celebrarse en la ciudad turca.

Además de la Liga Europa, en Nyon se celebrará este viernes a las 14.00 el sorteo de la Conference League, en la que el Rayo Vallecano será el único representante del fútbol español en esta competición. El equipo madrileño logró acceder directamente a los octavos de final tras finalizar en la quinta posición de la fase de grupos y evitar la ronda de ‘playoffs’. Según detalló EFE, el Rayo ya conoce a sus posibles oponentes: el Lech Poznan de Polonia, al que ya venció en un encuentro anterior con un marcador de 3-2 en Vallecas, o el Samsunspor de Turquía, que también figura entre los posibles emparejamientos tras la repesca.

La expectación entre aficiones y cuerpos técnicos se mantiene elevada ante la posibilidad de alcanzar cotas relevantes en el fútbol europeo y ante la complejidad de los posibles cruces, que enfrentarán a los mejores dieciséis equipos restantes de la Liga Europa. El sorteo, según reporte de EFE, será determinante para anticipar el nivel de exigencia de la competición durante el mes de marzo, así como para planificar la logística, desplazamientos y preparación deportiva que requerirá cada eliminatoria.

El contexto de los sorteos de este viernes adquiere especial valor para los clubes españoles debido a la presencia de tres representantes repartidos en las dos competiciones europeas. El Betis y el Celta buscarán superar sus respectivos emparejamientos y avanzar a las siguientes rondas, mientras que el Rayo se enfrenta al reto de igualar o mejorar su rendimiento en la Conference League tras una fase de grupos sólida.

El interés por el sorteo de Nyon se extiende tanto en España como en el resto de Europa, ya que el cuadro definirá no solo los emparejamientos, sino también los caminos que llevarán a los clubes hasta la gran final de la Liga Europa, prevista para el 20 de mayo en Estambul.