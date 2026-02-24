Marc Ciria presenta el 'Espai Barça 365', abierto al socio y al barrio con 30 millones anuales de ingresos

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Marc Ciria, líder del Moviment 42, ha presentado este martes el proyecto 'Espai Barça 365', una iniciativa que plantea convertir el entorno del estadio en "un hub deportivo, social y económico" abierto al socio, al barrio de Les Corts y a la ciudad, con unos ingresos estimados de hasta 30 millones de euros anuales y un beneficio neto de entre 10 y 15 millones.

Acompañado por los responsables del diseño del plan patrimonial del Moviment 42, Jordi Gil y Pau Fernández, Ciria defendió que la propuesta es "segura y atractiva para toda la familia, para socios y no socios", y que permitirá al club "transmitir sus valores, generar nuevos ingresos y defender el modelo de propiedad".

"La propuesta sitúa al socio como protagonista y recupera la conexión con el entorno, aportando valor social y económico y convirtiendo el Espai Barça 365 en un referente internacional de innovación deportiva, cultura y entretenimiento", explicó Ciria a los medios.

El proyecto plantea ir más allá de una reforma arquitectónica y redefinir el modelo actual a través de cinco pilares básicos: Deporte, Ocio y Entretenimiento, Hospitality, Tecnología y Cultura Barça. Según el equipo del precandidato, estos ejes permitirán generar ingresos "a coste cero para el socio".

En el ámbito de la restauración, la iniciativa contempla la creación de un espacio gastronómico abierto al barrio y a la ciudad, con establecimientos orientados a promocionar la gastronomía catalana, entre ellos un restaurante con estrella Michelin y un hotel de alta calidad.

En el área de entretenimiento, se proponen cinco atracciones temáticas basadas en las cinco Ligas de Campeones del club: Wembley 1992, París 2006, Roma 2009, Londres 2011 y Berlín 2015.

"El proyecto converge con el resto de propuestas del Moviment 42, que aseguran la sostenibilidad económica del club a largo plazo, mejoran la experiencia del socio y aficionado, y blindan el modelo de propiedad", afirmó Jordi Gil.

En el plano comercial, el Espai 365 incluiría un espacio con 30 tiendas temáticas dedicadas a los socios comerciales del club. En el pilar tecnológico, se prevé la puesta en marcha de una aceleradora de 'start-ups' en los sectores de la tecnología, el deporte y la salud, así como espacios de 'coworking', un auditorio y un laboratorio tecnológico.

En el ámbito deportivo, el proyecto contempla una infraestructura polideportiva con gimnasio, salas y piscinas, además de pistas de pádel, campos de fútbol 5 y 7, baloncesto, voleibol y una pista de atletismo, abiertas a los vecinos de Les Corts y a los socios del Barça por una cuota de 15 euros mensuales.

Asimismo, propone la creación de un mini Palau con pista de hielo para albergar partidos de las secciones, conciertos, presentaciones corporativas y otros eventos, así como un Museo del Barça completamente renovado, con experiencias compartidas con exjugadores y socios y espacios específicos para eventos.

La propuesta prevé una aportación de 40 millones de euros por parte de patrocinadores. "Con el Espai Barça 365 a pleno rendimiento, se estiman ingresos anuales de hasta 30 millones de euros y un beneficio neto anual de entre 10 y 15 millones. Este escenario permitiría mejorar el 'fair play' financiero, el ránking económico del club y las condiciones de financiación", concluyó Pau Fernández.