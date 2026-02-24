El fiscal general de Venezuela apunta a una próxima cooperación "penal" con EEUU

La custodia del exvicepresidente Tarek el Aissami y del empresario Samark José López, en el marco de las investigaciones sobre la red de corrupción vinculada a la trama “PDSVA-Cripto”, fue confirmada recientemente por las autoridades venezolanas, quienes excluyeron a ambos detenidos de los beneficios contemplados en la reciente ley de amnistía. Según informó Europa Press, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, remarcó que estos procesos judiciales se mantienen al margen de la medida aprobada por la Asamblea Nacional el pasado viernes.

Durante una entrevista en la cadena estatal VTV, Tarek William Saab abordó el panorama actual de las relaciones judiciales entre Venezuela y Estados Unidos. Tal como publicó Europa Press, el fiscal general anticipó la posibilidad de que Caracas y Washington avancen hacia una cooperación penal internacional, vinculando esta evolución a las iniciativas de diálogo que han surgido entre los gobiernos de ambos países después de la captura en enero del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

De acuerdo con Europa Press, Saab explicó que aunque las conversaciones iniciales y diversos encuentros entre Venezuela y Estados Unidos forman parte de acciones impulsadas por el Poder Ejecutivo, visualiza en el futuro la apertura a coordinaciones formales para el desarrollo de una cooperación penal internacional, estableciendo posibles mecanismos institucionales de intercambio y asistencia judicial. El fiscal venezolano destacó la existencia de una Dirección General de Cooperación Penal Internacional dentro del Ministerio Público y subrayó los aportes positivos derivados de esta estructura en las relaciones con otros países.

En este contexto, Tarek William Saab planteó la relevancia de que tales acercamientos incluyan a su homóloga estadounidense, Pam Bondi, y precisó: "Llegará el momento de que pudiera haber coordinaciones para la cooperación penal internacional". Europa Press reflejó que Saab asume que estos procesos, aunque aún no se han formalizado plenamente, resultan inminentes ante la apertura de nuevas dinámicas diplomáticas bilaterales.

Por otra parte, el fiscal utilizó este espacio público para solicitar el levantamiento de las sanciones coercitivas unilaterales que las autoridades estadounidenses han impuesto a Venezuela en los últimos años. Según consignó Europa Press, Tarek William Saab justificó este pedido argumentando que el contexto político ha experimentado variaciones importantes tras la sanción de la ley de amnistía y que, bajo estas nuevas condiciones, no observa justificación para la continuidad de las sanciones económicas.

Durante su intervención, Saab cuestionó el impacto social de las sanciones, asegurando que las medidas restrictivas afectan al conjunto de la sociedad venezolana, incluidos sectores medios, profesionales, trabajadores, campesinos y estudiantes. “¿Qué sentido tiene que tú estés todavía imponiéndole sanciones a un pueblo? ¿Y al final qué? ¿Quién sufre? El de clase media, el de clase alta, los sectores populares, los profesionales, los trabajadores, los campesinos, los estudiantes. Las sanciones unilaterales, los bloqueos, afectan a una nación completa”, manifestó el fiscal, según reportó Europa Press.

Sobre la ley de amnistía, cuyo objetivo central es impulsar un nuevo ciclo de diálogo y reconciliación política, el fiscal añadió que su impacto debe extenderse al diseño de relaciones internacionales basadas en la cooperación y la eliminación de medidas restrictivas. Europa Press detalló que Saab vinculó la presentación del texto legal con su planteamiento de suspender las sanciones y fomentar una Venezuela abierta al intercambio y la cooperación.

La referencia a la amplitud de acciones conjuntas entre el Ministerio Público y otros países apuntó a la experiencia previa con estructuras homólogas y al interés reiterado en que Estados Unidos se sume eventualmente a estos mecanismos, según publicó Europa Press. Saab sostuvo que la trayectoria de la Dirección General de Cooperación Penal Internacional refleja un balance exitoso en los contactos con sistemas judiciales extranjeros y consideró que ese mismo modelo podría aplicarse en el futuro para interactuar formalmente con la fiscalía estadounidense.

En relación a la exclusión del exvicepresidente y del empresario involucrados en casos de alto perfil, Europa Press remarcó que los hechos ligados a la trama “PDSVA-Cripto” permanecen bajo estricta supervisión judicial, sin acceso a los recientes beneficios legales, reforzando así la postura del Ministerio Público respecto a delitos de corrupción de alto impacto. Las investigaciones sobre esta estructura, que implican a exfuncionarios de alto rango, forman parte de los casos priorizados por la Fiscalía venezolana.

El contexto actual, con señales de acercamiento entre Caracas y Washington, da pie, según lo consignado por Europa Press, a discusiones sobre la revisión de sanciones y la eventual reanudación de mecanismos de cooperación jurídica internacional. Las autoridades venezolanas esperan que el proceso de diálogo y la implementación de medidas como la ley de amnistía generen nuevos escenarios para las relaciones bilaterales y posibiliten la adopción de acuerdos para enfrentar delitos trasnacionales de manera conjunta.