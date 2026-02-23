Un español, entre los nominados por la NFL a 'Aficionado Internacional del Año 2025'

Cristian Saban Carretero, originario de La Línea de la Concepción en Cádiz y designado como “Aficionado del Año” por los Chicago Bears, figura entre los 32 candidatos al reconocimiento de “Aficionado Internacional del Año” que otorga la National Football League (NFL) para 2025. De acuerdo con una publicación de la propia NFL, se trata de la primera vez que un español logra la nominación en este certamen que identifica y premia a seguidores cuyo entusiasmo y dedicación contribuyen a inspirar a otros fanáticos del fútbol americano a nivel global.

Según consignó la NFL en un comunicado divulgado este lunes, la selección de estos nominados surge de un proceso que en su edición actual reunió más de 3.500 candidaturas procedentes de distintos países. Los finalistas representan a nueve naciones diferentes, evidenciando la expansión y diversidad de la base de aficionados de este deporte. La actual edición, la tercera desde la creación del galardón, amplió su cobertura a un total de 10 mercados internacionales elegibles, tras sumar a Nueva Zelanda a la lista de países participantes.

Tal como informó el medio especializado, la premiación finaliza con el anuncio del ganador durante la celebración del NFL Draft 2026, que se llevará a cabo en Pittsburgh. En ese evento, se revelará públicamente el nombre del aficionado internacional que resultará distinguido con el título para 2025, en una ceremonia de alto perfil dentro del calendario de la liga.

La NFL detalló que este reconocimiento se inserta en una estrategia más amplia orientada a fortalecer la presencia de la liga fuera de Estados Unidos. Para ello, los equipos tienen la posibilidad de intervenir en el Programa de Mercados Globales de la NFL, un mecanismo que otorga a las franquicias derechos vinculados al mercadeo internacional, con el fin de potenciar tanto el reconocimiento de sus marcas como la interacción con seguidores en regiones extranjeras. Esta herramienta incluye la organización de eventos, oportunidades para estrechar la relación con los fanáticos y acciones comerciales en dichos mercados.

Conforme a los detalles recabados por la NFL, ya participan los 32 equipos, abarcando 21 mercados internacionales distintos. Esta cifra, indicó la competición, refleja el continuo interés por fortalecer la relación con aficionados de todo el mundo y por ensanchar la base del fútbol americano fuera de Norteamérica.

El antecedente inmediato, publicado por la NFL, lo constituye Lucas Rossetti, quien recibió el reconocimiento como “Aficionado Internacional del Año 2024” tras ser seleccionado como fanático distinguido de los Miami Dolphins en la edición pasada del programa.

El proceso implica no solo la selección de nominados provenientes de clubes afincados en el mercado estadounidense, sino que abarca personas cuyo perfil y pasión han sido reconocidos tanto por las franquicias correspondientes como por la base internacional de aficionados. Los organizadores subrayan que la iniciativa pretende visibilizar historias personales de dedicación y fomento del deporte más allá del territorio estadounidense.

Dentro del sistema de postulación y elección, los clubes NFL pueden proponer a sus aficionados más involucrados, quienes a menudo desempeñan roles activos en la promoción del deporte en sus comunidades locales. La NFL sostiene que estos embajadores ayudan a consolidar la notoriedad de la liga en sus respectivos países, al tiempo que contribuyen al crecimiento de la comunidad global del fútbol americano.

El señalamiento de Cristian Saban Carretero como candidato pone de manifiesto el peso creciente que la afición española comienza a ocupar en el panorama internacional. Los datos aportados por la NFL sugieren que, progresivamente, la liga aspira a diversificar y reforzar la conexión con audiencias de distintos contextos socioculturales, empleando estrategias que conjugan el reconocimiento del compromiso individual con la visión de un desarrollo más global del fútbol americano.

Finalmente, la NFL recordó que todas estas iniciativas responden al objetivo de aumentar la proyección del deporte y generar nuevas oportunidades para la expansión comercial y la integración de los aficionados internacionales al seguimiento activo de la liga y sus eventos.