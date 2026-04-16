El Gobierno compensa con tres millones a los municipios afectados por las bases de Morón y Rota

Los municipios andaluces afectados por las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) serán compensados con tres millones de euros en virtud a la disposición octogésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, prorrogada para este 2026.

Tal como publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE) consultado por Europa Press, los municipios de Rota y Arahal (Sevilla), en cuyos términos se encuentran las instalaciones militares americanas recibirám 1,7 millones; concretamente, Rota percibirá 1,019 millones y Arahal, 680.418 euros.

Los municipios limítrofes tanto a Rota como a Arahal y con una población superior a los 50.000 habitantes dispondrán de 775.000 euros, con el siguiente reparto: Utrera (Sevilla, 140.104 euros); Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 187.184); Alcalá de Guadaíra (Sevilla, 207.134) y El Puerto de Santa María (Cádiz, 240.578 euros).

En el caso de los pueblos limítrofes a ambas bases pero con población por debajo de los 50.000 habitantes, el montante a repartir será de 525.000 euros. Así, los municipios sevillanos de Los Molares, El Coronil, Paradas, Montellano, Morón de la Frontera y Carmona recibirán 19,280, 24.549, 35.629, 37.052, 143.371 y 159.337 euros, respectivamente. Chipiona, en Cádiz, percibirá 105.782 euros.

Las cantidades se transferirán en un pago único que se hará efectivo antes del 31 de diciembre de 2026. La resolución emitida por el Ministerio de Hacienda en el BOE entrará en vigor este próximo viernes. El reparto de las cantidades asignadas a cada uno de los municipios limítrofes a aquellos en los que se ubican las bases se ha hecho proporcionalmente en función de la población.