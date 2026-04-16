TSMC, mayor productor mundial de chips, gana 58,3 % más en primer trimestre y logra récord

Taipéi, 16 abr (EFE).- Los beneficios de TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo, ascendieron a 572.480 millones de dólares taiwaneses (18.153 millones de dólares, 15.380 millones de euros) en el primer trimestre del presente ejercicio, un 58,3 % más que en el mismo período del año pasado, informó este jueves la compañía.

La cifra no solo supera las proyecciones de los expertos, sino que también se trata del noveno trimestre consecutivo de aumento de ganancias y supone batir de nuevo el récord histórico de beneficios en uno de estos períodos para la tecnológica taiwanesa.

Además, el dato del primer trimestre representa un incremento del 13,2 % con respecto al beneficio neto obtenido entre octubre y diciembre de 2025.

Históricamente, los fabricantes de semiconductores suelen registrar mayores cifras de negocio en la segunda mitad del año, coincidiendo con el lanzamiento de nuevos productos tecnológicos en los principales mercados occidentales.

Sin embargo, la gran demanda de chips avanzados para inteligencia artificial (IA) y la computación de alto rendimiento viene impulsando desde hace varios trimestres los resultados de la compañía, proveedora de firmas conocidas a nivel mundial como Apple, Nvidia, AMD o Qualcomm.

La cuenta de resultados que TSMC publicó hoy en su página web oficial apunta también a un incremento del 35,1 % interanual en la facturación entre enero y marzo hasta unos 1,13 billones de dólares taiwaneses (35.961 millones de dólares, 30.468 millones de euros).

Los pronósticos internos de la compañía anticipaban unos ingresos de entre 34.600 y 35.800 millones de dólares en el primer trimestre.

Durante este período, los envíos de chips fabricados con procesos de 3 nanómetros (nm) -los más avanzados de la empresa- representaron el 25 % de la facturación total, mientras que los de 5 y 7 nm constituyeron un 36 y un 13 % de los ingresos, respectivamente.

La tecnológica también indicó que su margen neto de beneficios fue del 50,5 % en el primer cuarto de 2026, un aumento frente al 48,3 % que marcó en el trimestre anterior.

Las acciones de TSMC en la Bolsa de Taipéi finalizaron hoy la jornada con un repunte del 0,24 %, y acumulan un alza del 31,55 % a lo largo del presente ejercicio, por encima del rendimiento del índice general, el Taiex, que ha crecido un 26,52 % desde principios de enero.

Según indicó recientemente la consultora TrendForce, el dominio de TSMC a nivel mundial es indiscutible: al cierre del año pasado acumulaba el 70,4 % de la cuota global de mercado de fabricación de semiconductores, muy por delante de las dos compañías que completan el 'top 3', la surcoreana Samsung (7,1 %) y la china SMIC (5,2 %).

El pasado enero, la firma taiwanesa anunció su intención de elevar su gasto de capital hasta un rango de entre 52.000 y 56.000 millones de dólares para este año, debido a la demanda sostenida de chips avanzados para inteligencia artificial.

Ahora está por ver si la compañía mantiene o incluso incrementa esa proyección, dado el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre el suministro de materiales clave para la producción de semiconductores, como el helio.