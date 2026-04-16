Nintendo lanza Tomodachi Life: Una vida de ensueño llega a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2

Ya está disponible el videojuego Tomodachi Life: Una vida de ensueño para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, que marca el regreso de la serie después de más de diez años del lanzamiento del juego original.

Nintendo anunció esta nueva entrega de Tomodachi Life en el Nintendo Direct celebrado en marzo de 2025, cuando adelantó que los jugadores podrán crear sus propios personajes Mii en una isla para que interactúen entre ellos.

Gracias a este nuevo título, tanto los jugadores veteranos como los nuevos podrán tomar las riendas de las vidas de los Mii, que se pueden crear a partir de cero o a través de una guía, y moldear así tanto su aspecto físico como su personalidad.

Los usuarios ayudarán a estos personajes a explorar sus aficiones, establecer vínculos entre ellos e incluso casarlos. "Los verás entablar amistades improbables, mantener acaloradas disputas, enamorarse (y desenamorarse) de forma inesperada y mucho más", ha explicado la compañía en un comunicado.

Además, el juego permite personalizar el diseño de la isla, instalando tiendas, restaurantes o casas para que los personajes puedan interactuar con ellos, pudiendo incluso reubicarlos siguiendo las recomendaciones de los habitantes.

Por otra parte, la versión para Nintendo Switch 2 está diseñada para aprovechar el rendimiento mejorado de esta consola, lo que se traduce en una experiencia de juego más cómoda, como ha indicado Nintendo. Además, también permite utilizar GameChat, disponible con la suscripción a Nintendo Switch Online.

El videojuego Tomodachi Life: Una vida de ensueño ya está a la venta tanto en formato digital como en formato físico por un precio que parte de los 59,99 euros en la tienda oficial de Nintendo.