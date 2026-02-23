Agencias

Pedro Martínez cae en su estreno en Santiago

El español, eliminado en primera ronda del certamen chileno tras un intenso duelo contra Francisco Comesaña, no logró aprovechar una oportunidad clave de victoria en el set definitivo y se marcha del torneo sin avanzar a octavos

Durante el tramo final del tercer set, Pedro Martínez tuvo en su raqueta una pelota de partido con 5-4 a su favor, una oportunidad decisiva para sellar su clasificación a octavos de final en el torneo ATP 250 de Santiago de Chile. Sin embargo, Francisco Comesaña logró salvar ese punto crítico e igualó el marcador, forzando un desempate en el que se llevó la victoria. Según informó la prensa especializada, Martínez, número 101 del ranking mundial y originario de Alzira, se despidió así en la primera ronda del certamen chileno de tierra batida tras un enfrentamiento de alta exigencia ante el tenista argentino.

De acuerdo con los reportes, el partido registró alternativas notables. El medio consignó que Martínez perdió el primer set por 6-4 en un desenlace ajustado, después de haber defendido dos bolas de rotura en contra, pero terminó cediendo el servicio en el juego definitivo. Luego, el español logró una reacción en la segunda manga: se adelantó 4-1 en el marcador tras romper el servicio de Comesaña. Aunque el argentino recuperó terreno con un contrabreak, Martínez reaccionó inmediatamente con un nuevo quiebre y se adjudicó esa manga por 6-2, empatando el duelo.

El desarrollo de la tercera y última manga mantuvo la igualdad, con ambos jugadores sosteniéndose en el servicio hasta que Martínez dispuso de la pelota de partido al llegar 5-4. Tal como detalló la prensa, Comesaña logró neutralizar ese momento crucial y extendió el set, emparejando la disputa hasta el tiebreak. En el desempate, el argentino se mostró más eficaz y terminó imponiéndose a Martínez con un marcador de 7-6, con un parcial de 7-4 en la muerte súbita.

El resultado significa la eliminación de Pedro Martínez en su debut en la capital chilena y deja a Francisco Comesaña con el pase a la ronda de octavos de final, donde enfrentará al italiano Andrea Pellegrino. Según publicó la prensa especializada, Pellegrino, que ingresó al cuadro principal desde la fase previa, superó al argentino Alex Barrena en tres sets, por 6-2, 2-6 y 6-1, estableciéndose como el rival del vencedor Comesaña en la siguiente ronda.

Martínez, que intentaba avanzar en un torneo clave dentro del calendario ATP sudamericano, tuvo una actuación marcada por la alternancia en el dominio de los parciales y la intensidad de los intercambios en el set definitivo. El desenlace del encuentro subraya la dificultad de sellar triunfos en la gira de tierra batida y la importancia de capitalizar las oportunidades en momentos decisivos durante la competencia profesional.

El partido disputado este lunes cerró la participación del español en el ATP 250 de Santiago de Chile, competencia que se suma a la serie de torneos sobre arcilla previos a los eventos principales de la temporada. El triunfo de Francisco Comesaña lo ubica en la siguiente etapa del cuadro y deja a Pedro Martínez sin avanzar entre los dieciséis mejores del certamen.

