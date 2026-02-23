Maxi Tusquets publica en edición bolsillo a Annie Ernaux:'El lugar', 'Pura Pasión', 'El acontecimiento' y 'La vergüenza'

A partir del año 1993, la editorial Tusquets Editores inició la publicación de la obra de Annie Ernaux en español, estableciendo desde entonces una relación continua y dedicada con la escritora francesa. Actualmente, según informó el sello Maxi Tusquets, presentan nuevas ediciones de bolsillo de cuatro volúmenes que la editorial describe como los más representativos de Ernaux: ‘El lugar’, ‘Pura Pasión’, ‘El acontecimiento’ y ‘La vergüenza’. El lanzamiento destaca la persistente vigencia de los temas abordados por la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022, que según consignó Maxi Tusquets, exploran el deseo, la memoria, el cuerpo, la clase social y la experiencia femenina.

El medio subraya que Annie Ernaux se convierte en la decimoséptima mujer reconocida con el Premio Nobel de Literatura desde 1901, año en que se instituyó el galardón. El jurado que la eligió argumentó tal decisión por “el coraje y la agudeza clínica con que su escritura desvela las raíces, los extrañamientos y los frenos colectivos de la memoria”. Maxi Tusquets detalló que la editorial reafirma así su apoyo histórico a Ernaux y a una obra literaria que ha situado la propia vida de la autora como material de exploración universal.

Según publicó Maxi Tusquets, la autora francesa ha construido a través de su propio recorrido vital un corpus literario que conecta aspectos personales con reflexiones generales sobre el tiempo, el deseo y la pertenencia de clase. Las obras seleccionadas para la reedición abordan temáticas que incluyen la vergüenza, la formación de la identidad, las relaciones familiares y el aborto. Esta gama de temas ratifica la vigencia de Ernaux como referente literario transgeneracional.

En cuanto a la presentación de las nuevas ediciones de bolsillo, la editorial resaltó que las cubiertas, ilustradas por Laura Wächter, recibieron reconocimiento internacional al hacerse acreedoras de los World Illustration Awards en 2020. De este modo, las portadas de las reediciones aportan una dimensión visual alineada con la relevancia y la actualidad de los textos.

Maxi Tusquets publicó también que Annie Ernaux ha sido distinguida con diversos galardones literarios de prestigio en Europa. Entre estos, en 2019 el Premio Formentor de las Letras, cuyo jurado destacó que “desvela sin pudor la condición femenina, comparte con el lector la intimidad de la vergüenza y refleja con un estilo despojado la desordenada fragmentación de la vivencia contemporánea”.

Según detalló la editorial, desde sus primeras publicaciones en español han mantenido un “compromiso continuado” con la obra de Ernaux, permitiendo que lectores hispanohablantes accedan a su bibliografía más relevante. Esta política editorial, iniciada tres décadas atrás, ha contribuido a consolidar la presencia de Ernaux en el ámbito literario en lengua castellana.

Las temáticas trabajadas en ‘El lugar’, ‘Pura Pasión’, ‘El acontecimiento’ y ‘La vergüenza’ abordan cuestiones como la relación entre sujeto y entorno, las presiones sociales, la fuerza de los recuerdos personales y las transformaciones del cuerpo y el deseo, elementos que el propio jurado del Nobel elogió por su tratamiento minucioso y honesto.

Maxi Tusquets informó que la reedición de estas obras pretende facilitar el acceso a los textos de Ernaux en formato accesible, para llegar a un público más amplio y continuar difundiendo sus aportes literarios en lengua española. La selección de títulos coincide con el criterio de la editorial respecto a cuáles considera fundamentales en la trayectoria de la autora.

La combinación de estos relanzamientos, la trayectoria premiada de Annie Ernaux y el reconocimiento internacional de las portadas sitúan a Maxi Tusquets, de acuerdo con los datos publicados por la editorial, como un agente relevante en la difusión de la literatura universal contemporánea en español. Todas estas acciones confirman la persistencia de la obra de Ernaux como objeto de interés literario y cultural a nivel global.